Без терки и лишних усилий: рецепт ленивых дерунов, вкуснее обычных

Больше ни одной мороки с теркой

Все любят хрустящие ароматные драники. Но их приготовление может отнять немало времени. Если не охото часами простаивать на кухне в процессе натирания картофеля, выручит этот рецепт.

С ним деруны готовятся очень просто и быстро. Весь секрет, как пишут на портале "Хозяйка", в особом измельчении картофеля. Такие деруны получаются пышными, нежными и мягкими, чем классические.

Ингредиенты:

Картофель — 500 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Мука – 2 ст.л

Растительное масло — 50 мл

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Картофель и лук чистим от кожуры, промываем. Нарезаем небольшими кусочками произвольной формы. Нарезку забрасываем в чашу блендера, перебиваем на высоких скоростях. С этой же целью можно воспользоваться мясорубкой – результат будет идентичным. Картофельно-луковую массу перекладываем в глубокую тарелку на 5 минут. Когда картофель выделит сок, сливаем его и немного отжимаем массу. Добавляем яйцо, немного муки. Солим, перчим и тщательно перемешиваем. Сковороду прогреваем на плите, вливаем растительное масло. В горячее масло ложкой выкладываем будущие деруны. Жарим их на среднем огне по 2-3 минуты. Цель – золотистая корочка с обеих сторон.

Готовые драники перекладываем на бумажную салфетку, чтобы она впитала лишнее масло. Очень вкусно есть их со сметаной или соусом на ее основе.