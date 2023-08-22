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Без терки и лишних усилий: рецепт ленивых дерунов, вкуснее обычных

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Самый простой способ приготовления дерунов Новость обновлена 22 августа 2023, 14:24
Самый простой способ приготовления дерунов. Фото prostoway

Больше ни одной мороки с теркой

Все любят хрустящие ароматные драники. Но их приготовление может отнять немало времени. Если не охото часами простаивать на кухне в процессе натирания картофеля, выручит этот рецепт.

С ним деруны готовятся очень просто и быстро. Весь секрет, как пишут на портале "Хозяйка", в особом измельчении картофеля. Такие деруны получаются пышными, нежными и мягкими, чем классические.

Ингредиенты:

  • Картофель — 500 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Мука – 2 ст.л
  • Растительное масло — 50 мл
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофель и лук чистим от кожуры, промываем. Нарезаем небольшими кусочками произвольной формы.
  2. Нарезку забрасываем в чашу блендера, перебиваем на высоких скоростях. С этой же целью можно воспользоваться мясорубкой – результат будет идентичным.
  3. Картофельно-луковую массу перекладываем в глубокую тарелку на 5 минут. Когда картофель выделит сок, сливаем его и немного отжимаем массу.
  4. Добавляем яйцо, немного муки. Солим, перчим и тщательно перемешиваем.
  5. Сковороду прогреваем на плите, вливаем растительное масло. В горячее масло ложкой выкладываем будущие деруны.
  6. Жарим их на среднем огне по 2-3 минуты. Цель – золотистая корочка с обеих сторон.

Готовые драники перекладываем на бумажную салфетку, чтобы она впитала лишнее масло. Очень вкусно есть их со сметаной или соусом на ее основе.

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#Рецепт #Картофель #Драники