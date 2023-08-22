Без терки и лишних усилий: рецепт ленивых дерунов, вкуснее обычных
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Больше ни одной мороки с теркой
Все любят хрустящие ароматные драники. Но их приготовление может отнять немало времени. Если не охото часами простаивать на кухне в процессе натирания картофеля, выручит этот рецепт.
С ним деруны готовятся очень просто и быстро. Весь секрет, как пишут на портале "Хозяйка", в особом измельчении картофеля. Такие деруны получаются пышными, нежными и мягкими, чем классические.
Ингредиенты:
- Картофель — 500 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Мука – 2 ст.л
- Растительное масло — 50 мл
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель и лук чистим от кожуры, промываем. Нарезаем небольшими кусочками произвольной формы.
- Нарезку забрасываем в чашу блендера, перебиваем на высоких скоростях. С этой же целью можно воспользоваться мясорубкой – результат будет идентичным.
- Картофельно-луковую массу перекладываем в глубокую тарелку на 5 минут. Когда картофель выделит сок, сливаем его и немного отжимаем массу.
- Добавляем яйцо, немного муки. Солим, перчим и тщательно перемешиваем.
- Сковороду прогреваем на плите, вливаем растительное масло. В горячее масло ложкой выкладываем будущие деруны.
- Жарим их на среднем огне по 2-3 минуты. Цель – золотистая корочка с обеих сторон.
Готовые драники перекладываем на бумажную салфетку, чтобы она впитала лишнее масло. Очень вкусно есть их со сметаной или соусом на ее основе.