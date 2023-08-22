Без тертки і зайвих зусиль: рецепт лінивих дерунів, що смачніші за звичайні

Більше жодної мороки з терткою

Всі люблять хрумкі ароматні деруни. Але їх приготування може забрати чимало часу. Якщо не хочеться годинами простоювати на кухні в процесі натирання картоплі, виручить цей рецепт.

З ним деруни готуються дуже просто та швидко. Весь секрет, як пишуть на порталі "Господинька", в особливому подрібненні картоплі. Такі деруни виходять пишними, ніжнішими та м’якшими, ніж класичні.

Інгредієнти:

Картопля — 500 г

Яйце куряче — 1 шт

Цибуля ріпчаста — 1 шт

Борошно — 2 ст.л

Рослинна олія — 50 мл

Сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

Картоплю та цибулю чистимо від шкірки, промиваємо. Нарізаємо невеликими шматочками довільної форми. Нарізку закидаємо у чашу блендера, перебиваємо на високих швидкостях. З цією ж метою можна скористатися м’ясорубкою — результат буде ідентичним. Картопляно-цибулеву масу перекладаємо у глибоку тарілку на 5 хвилин. Коли картопля виділить сік, зливаємо його і трохи відтискаємо масу. Додаємо яйце, трохи борошна. Солимо, перчимо і ретельно перемішуємо. Сковороду прогріваємо на плиті, вливаємо олію. У гарячу олію ложкою викладаємо майбутні деруни. Смажимо їх на середньому вогні по 2-3 хвилини. Ціль — золотиста скоринка з обох боків.

Готові деруни перекладаємо на паперову серветку, щоб вона ввібрала зайву олію. Дуже смачно їсти їх зі сметаною або соусом на її основі.