За этим рецептом выстроятся в очередь: эти ленивые пирожки готовятся быстро и без суеты

Немного времени — и вы получите массу комплиментов

Жареные пирожки – хорошая альтернатива хлебу и отличное самостоятельное блюдо. В основе ее – тесто и вкусная разнообразная начинка.

Если не хочется долго стоять на кухне, "Бабусини рецепти" предлагают приготовить отличные капустные пирожки. Их настолько быстро готовить, что вы будете делать чуть ли не каждый день. Результат вас приятно удивит.

Как приготовить капустные пирожки

Ингредиенты:

капуста – 500 г;

морковь – 1 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

соль – 1 ч.л.;

сода – 1 ч.л.;

черный перец – щепотка;

кефир – 400 мл;

мука – 400 г.

Способ приготовления:

Капусту мелко шинкуем. Морковь измельчаем на крупной терке. Лук нарезаем маленькими кубиками. Лук обжариваем в сковороде с маслом лука к мягкости, добавляем морковь и жарим до золотистого цвета. Добавляем капусту, посыпаем щепоткой соли и черного перца. Все тушим на среднем огне под крышкой до готовности. Яйца взбиваем с солью. В отдельной миске смешиваем кефир с содой. Соединяем кефир с яичной смесью, просеиваем туда муку. В полученное тесто выкладываем тушеную капусту, перемешиваем ингредиенты. Выкладываем ложкой тесто на разогретую сковороду с растительным маслом, обжариваем на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки.

Ранее "Телеграф" делился секретами приготовления пышного теста. Попробуйте — и не пожалеете!