Картофель по этому рецепту будете есть килограммами: "мясной" рецепт на гриле

К блюду вы будете возвращаться вновь и вновь

Вряд ли кто-то сможет отказаться от запеченного картофеля. Такой картофель любят за целую хрустящую корочку и невероятно нежную мягкую середину. Картофель прекрасен еще и тем, что запекать его можно почти где угодно – в духовке, микроволновой печи, а особенно вкусно – на мангале, гриле или на открытом огне. А несколько "мясных" ноток и любимый соус способны превратить это блюдо в настоящий кулинарный шедевр.

Картофель на гриле с беконом по рецепту Smachnonews – отличный вариант для всех, кто любит интересные вариации привычных блюд. Это блюдо подойдет как основное или же в качестве закуски. Попробуйте только раз – и вам захочется его вновь.

Как приготовить картофель на гриле с беконом

Ингредиенты на 2 порции:

4 картофелины;

80 грамм копченого бекона;

соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель моем, чистим и варим в кипятке 15 минут. Воду сливаем и даем овощу остыть. Бекон режем тоненькими слайсами и заворачиваем в них остывший картофель. Разогреваем решетку гриль и выкладываем на нее картофель в беконе. Жарим на протяжении 10 минут.

Подаем с любимым соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!