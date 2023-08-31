Картофель по этому рецепту будете есть килограммами: "мясной" рецепт на гриле
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К блюду вы будете возвращаться вновь и вновь
Вряд ли кто-то сможет отказаться от запеченного картофеля. Такой картофель любят за целую хрустящую корочку и невероятно нежную мягкую середину. Картофель прекрасен еще и тем, что запекать его можно почти где угодно – в духовке, микроволновой печи, а особенно вкусно – на мангале, гриле или на открытом огне. А несколько "мясных" ноток и любимый соус способны превратить это блюдо в настоящий кулинарный шедевр.
Картофель на гриле с беконом по рецепту Smachnonews – отличный вариант для всех, кто любит интересные вариации привычных блюд. Это блюдо подойдет как основное или же в качестве закуски. Попробуйте только раз – и вам захочется его вновь.
Как приготовить картофель на гриле с беконом
Ингредиенты на 2 порции:
- 4 картофелины;
- 80 грамм копченого бекона;
- соль и специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель моем, чистим и варим в кипятке 15 минут. Воду сливаем и даем овощу остыть.
- Бекон режем тоненькими слайсами и заворачиваем в них остывший картофель.
- Разогреваем решетку гриль и выкладываем на нее картофель в беконе. Жарим на протяжении 10 минут.
Подаем с любимым соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!