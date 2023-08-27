Поможет один предмет: как ускорить варку картофеля в мундире
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Интересный способ, ускоряющий приготовление клубней
Картофель в мундире — вкусный гарнир к самым разнообразным блюдам и важный ингредиент многих салатов. Однако на приготовление нужно потратить много времени.
Кулинары придумали интересный способ, с помощью которого картофель можно сварить быстрее. Вместе с "ТСН" расскажем о нем.
Как можно быстро приготовить картофель в мундире
В это сложно поверить, но вам поможет обычная зубочистка. Перед тем, как отправить картофель в кипящую воду, просто проткните ее зубочисткой в нескольких местах. Благодаря маленьким дырочкам картофель сварится гораздо быстрее.
Вы заметите, что время варки картофеля таким способом уменьшиться на 10-15 минут. Этот способ поможет вам готовить быстрее.
Почему нужно брать именно зубочистку
Некоторые считают, что вместо зубочистки клубня можно проколоть вилкой или ножом, считая, что лайфхак сработает и в таком случае. Обычно картофель сварится быстрее, но вы не сможете использовать его для салата или другого блюда.
Все просто. В этом случае дырочки получатся слишком большими и под кожуру овоща попадет слишком много жидкости. Поэтому картофель станет водянистым и может сильно развариться.
Приготовленный таким способом картофель добавьте в "летнее" оливье по рецепту "Телеграфа". Готовьте и ешьте с удовольствием!