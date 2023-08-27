Поможет один предмет: как ускорить варку картофеля в мундире

Интересный способ, ускоряющий приготовление клубней

Картофель в мундире — вкусный гарнир к самым разнообразным блюдам и важный ингредиент многих салатов. Однако на приготовление нужно потратить много времени.

Кулинары придумали интересный способ, с помощью которого картофель можно сварить быстрее. Вместе с "ТСН" расскажем о нем.

Как можно быстро приготовить картофель в мундире

В это сложно поверить, но вам поможет обычная зубочистка. Перед тем, как отправить картофель в кипящую воду, просто проткните ее зубочисткой в нескольких местах. Благодаря маленьким дырочкам картофель сварится гораздо быстрее.

Вы заметите, что время варки картофеля таким способом уменьшиться на 10-15 минут. Этот способ поможет вам готовить быстрее.

Почему нужно брать именно зубочистку

Некоторые считают, что вместо зубочистки клубня можно проколоть вилкой или ножом, считая, что лайфхак сработает и в таком случае. Обычно картофель сварится быстрее, но вы не сможете использовать его для салата или другого блюда.

Все просто. В этом случае дырочки получатся слишком большими и под кожуру овоща попадет слишком много жидкости. Поэтому картофель станет водянистым и может сильно развариться.

Приготовленный таким способом картофель добавьте в "летнее" оливье по рецепту "Телеграфа". Готовьте и ешьте с удовольствием!