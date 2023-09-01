Хреновина с чесноком для любителей поострее: рецепт, который будет с вами всегда
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкуснятина готовится быстро и просто
Лучшая специя с ярким вкусом, которую можно найти прямо у себя в огороде, – это хрен. Этот продукт может стать не только компонентом для блюд, но и основой для необычного соуса – хреновины.
Рецептом острого соус из помидоров с хреном и чесноком делится theLimе. Готовится он довольно легко, и он удивит вас своим пикантным вкусом. К тому же это не отнимет много времени, а продукты нужны будут самые простые.
Как приготовить домашнюю хреновину
Ингредиенты на 4 л соуса:
- спелые помидоры — 4 кг;
- очищенный корень хрена — 250 гр;
- чеснок — 4 головки;
- соль — 8 ч л;
- сахар — 4 ч л.
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты. Помидоры тщательно промойте под холодной водой, высушите, уберите хвостики и порежьте небольшими кусочками. Из корня хрена с помощью ножа удалите нижнюю часть и уберите кожуру, помойте и облейте кипятком. Чеснок очистите от шелухи.
- Помидоры измельчите удобным для вас способом. В готовый томатный сок добавьте хрен, чеснок, сахар и соль. Все вместе измельчите еще раз в блендере или мясорубке.
- Крышки залейте укропом и отправьте на огонь. Банки простерилизуйте духовке в течение 30 минут при температуре 150°.
- Готовую аджику разлейте по баночкам и закройте крышками.
Храните домашний соус в соответствии с лайфхаками "Телеграфа". Наслаждайтесь любимыми заготовками до следующего сезона!