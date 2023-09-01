Хреновина с чесноком для любителей поострее: рецепт, который будет с вами всегда

Вкуснятина готовится быстро и просто

Лучшая специя с ярким вкусом, которую можно найти прямо у себя в огороде, – это хрен. Этот продукт может стать не только компонентом для блюд, но и основой для необычного соуса – хреновины.

Рецептом острого соус из помидоров с хреном и чесноком делится theLimе. Готовится он довольно легко, и он удивит вас своим пикантным вкусом. К тому же это не отнимет много времени, а продукты нужны будут самые простые.

Как приготовить домашнюю хреновину

Ингредиенты на 4 л соуса:

спелые помидоры — 4 кг;

очищенный корень хрена — 250 гр;

чеснок — 4 головки;

соль — 8 ч л;

сахар — 4 ч л.

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты. Помидоры тщательно промойте под холодной водой, высушите, уберите хвостики и порежьте небольшими кусочками. Из корня хрена с помощью ножа удалите нижнюю часть и уберите кожуру, помойте и облейте кипятком. Чеснок очистите от шелухи. Помидоры измельчите удобным для вас способом. В готовый томатный сок добавьте хрен, чеснок, сахар и соль. Все вместе измельчите еще раз в блендере или мясорубке. Крышки залейте укропом и отправьте на огонь. Банки простерилизуйте духовке в течение 30 минут при температуре 150°. Готовую аджику разлейте по баночкам и закройте крышками.

Храните домашний соус в соответствии с лайфхаками "Телеграфа". Наслаждайтесь любимыми заготовками до следующего сезона!