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Хріновина з часником для любителів гостріше: рецепт, який буде з вами завжди

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ніхто не встане з-за столу, доки не з’їсть всю хріновину
Ніхто не встане з-за столу, доки не з’їсть всю хріновину. Фото apostrophe.ua

Смакота готується швидко і просто

Найкраща спеція з яскравим смаком, яку можна знайти прямо у себе на городі, – це хрін. Цей продукт може стати не лише компонентом для страв, а й основою для незвичайного соусу – хріновини.

Рецептом гострого соусу з помідорів з хріном і часником ділиться на Lime. Готується він досить легко, і здивує вас своїм пікантним смаком. До того ж це не забере багато часу, а продукти будуть потрібні найпростіші.

Як приготувати домашню хріновину

Інгредієнти на 4 л соусу:

  • стиглі помідори — 4 кг;
  • очищений корінь хрону – 250 г;
  • часник — 4 головки;
  • сіль — 8 год л;
  • цукор – 4 ч. л.

Спосіб приготування :

  1. Підготуйте усі інгредієнти. Помідори ретельно промийте під холодною водою, висушіть, заберіть хвостики та поріжте невеликими шматочками. З кореня хрону за допомогою ножа видаліть нижню частину і приберіть шкірку, помийте хрін та облийте окропом. Часник очистьте від лушпиння.
  2. Помідори подрібніть зручним для вас способом. До готового томатного соку додайте хрін, часник, цукор і сіль. Усі разом подрібніть ще раз у блендері чи м’ясорубці.
  3. Кришки залийте кропом і відправте на вогонь. Банки простерилізуйте духовці протягом 30 хвилин за температури 150°.
  4. Готову аджику розлийте по баночках і закрийте кришками.

Зберігайте домашній соус відповідно до лайфхаків "Телеграфа". Насолоджуйтесь улюбленою заготівлею до наступного сезону!

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