Хріновина з часником для любителів гостріше: рецепт, який буде з вами завжди

Смакота готується швидко і просто

Найкраща спеція з яскравим смаком, яку можна знайти прямо у себе на городі, – це хрін. Цей продукт може стати не лише компонентом для страв, а й основою для незвичайного соусу – хріновини.

Рецептом гострого соусу з помідорів з хріном і часником ділиться на Lime. Готується він досить легко, і здивує вас своїм пікантним смаком. До того ж це не забере багато часу, а продукти будуть потрібні найпростіші.

Як приготувати домашню хріновину

Інгредієнти на 4 л соусу:

стиглі помідори — 4 кг;

очищений корінь хрону – 250 г;

часник — 4 головки;

сіль — 8 год л;

цукор – 4 ч. л.

Спосіб приготування :

Підготуйте усі інгредієнти. Помідори ретельно промийте під холодною водою, висушіть, заберіть хвостики та поріжте невеликими шматочками. З кореня хрону за допомогою ножа видаліть нижню частину і приберіть шкірку, помийте хрін та облийте окропом. Часник очистьте від лушпиння. Помідори подрібніть зручним для вас способом. До готового томатного соку додайте хрін, часник, цукор і сіль. Усі разом подрібніть ще раз у блендері чи м’ясорубці. Кришки залийте кропом і відправте на вогонь. Банки простерилізуйте духовці протягом 30 хвилин за температури 150°. Готову аджику розлийте по баночках і закрийте кришками.

Зберігайте домашній соус відповідно до лайфхаків "Телеграфа". Насолоджуйтесь улюбленою заготівлею до наступного сезону!