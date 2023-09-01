Хріновина з часником для любителів гостріше: рецепт, який буде з вами завжди
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Смакота готується швидко і просто
Найкраща спеція з яскравим смаком, яку можна знайти прямо у себе на городі, – це хрін. Цей продукт може стати не лише компонентом для страв, а й основою для незвичайного соусу – хріновини.
Рецептом гострого соусу з помідорів з хріном і часником ділиться на Lime. Готується він досить легко, і здивує вас своїм пікантним смаком. До того ж це не забере багато часу, а продукти будуть потрібні найпростіші.
Як приготувати домашню хріновину
Інгредієнти на 4 л соусу:
- стиглі помідори — 4 кг;
- очищений корінь хрону – 250 г;
- часник — 4 головки;
- сіль — 8 год л;
- цукор – 4 ч. л.
Спосіб приготування :
- Підготуйте усі інгредієнти. Помідори ретельно промийте під холодною водою, висушіть, заберіть хвостики та поріжте невеликими шматочками. З кореня хрону за допомогою ножа видаліть нижню частину і приберіть шкірку, помийте хрін та облийте окропом. Часник очистьте від лушпиння.
- Помідори подрібніть зручним для вас способом. До готового томатного соку додайте хрін, часник, цукор і сіль. Усі разом подрібніть ще раз у блендері чи м’ясорубці.
- Кришки залийте кропом і відправте на вогонь. Банки простерилізуйте духовці протягом 30 хвилин за температури 150°.
- Готову аджику розлийте по баночках і закрийте кришками.
Зберігайте домашній соус відповідно до лайфхаків "Телеграфа". Насолоджуйтесь улюбленою заготівлею до наступного сезону!