Укр

Классический польский завтрак: такие жаренные в скорлупе яйца можно есть прямо со сковороды

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такие жареные яйца любят поляки, понравятся они и вам
Такие жареные яйца любят поляки, понравятся они и вам. Фото cesmak.info

Узнайте, как завтракают наши соседи

Завтрак – это важный прием пищи. Хочется, чтобы он был сытный, вкусный и легкий в приготовлении. Обычно мы привыкли завтракать вкусными оладьями или пышным омлетом. Можно ли разнообразить это утреннее меню?

Да, если приготовить завтрак по-польски. Как рассказывает "Це Смак", наши соседи очень любят яйца, жаренные в скорлупе. Попробуйте – и вы будете такое блюдо подавать даже на праздничный стол!

Как приготовить яйца, жаренные в скорлупе.

Ингредиенты на 3 порции:

  • яйцо – 3 шт.;
  • лук-шнит – 1/3 пуч.;
  • укроп – 1/2 пуч.;
  • панировочные сухари – 2 ст. л.;
  • сливочное масло – 30 г;
  • помидоры черри – 3 шт.;
  • соль, черный перец (молотый) – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яйца сварите вкрутую, охладите. Каждое яйцо разрежьте вдоль острым ножом или ножом-пилой.
  2. Не повреждая скорлупу, аккуратно извлеките чайной ложкой желтки и белки. Разомните их вилкой в мелкую крошку, добавьте размягченное сливочное масло.
  3. Лук шнит (стебли) и зелень (оставьте немного для украшения) нарежьте колечками. Добавьте в яичную массу, посолите и поперчите по своему вкусу, все тщательно перемешайте.
  4. Полученной начинкой наполните яичную скорлупу. Каждое яйцо обмакните начинкой в панировочные сухари.
  5. Обжарьте яйца начинкой вниз на предварительно разогретой сковороде со сливочным маслом до золотистого цвета. Перед подачей украсьте яйца разрезанными пополам помидорами черри и веточками укропа.

"Телеграф" также предлагает рецепт омлета по-турецки. Попробуйте – и вы не пожалеете!

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Яйца #Поляки #Готовим дома