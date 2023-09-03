Настоящая украинская закуска: от маринованного сала с чесноком через минуту не останется ни грамма

Шедевр по-украински готовится просто

Сало – универсальный продукт. Его солят с добавлением пряностей, варят, маринуют, обжаривают, делают начинку для пирожков, добавляют в фарш и готовят всевозможные намазки.

Сегодня вместе с "Главредом" мы приготовим настоящую классику — вкусное маринованное сало в рассоле с добавлением уксуса и чеснока. От этого блюда с неповторимым ароматом и богатым вкусом вы точно не сможете отказаться.

Как приготовить маринованное сало с уксусом и чесноком

Ингредиенты:

сало свиное – 500 г;

уксус 9% – 2 ст. л.;

соль – 2 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.;

перец горошком – 10-15 горошин;

лавровый лист – 2 шт.;

чеснок – 3-4 зубчика;

вода – 1 л.

Способ приготовления:

Очистите сало от кожицы и нарежьте его на небольшие кусочки. Для приготовления рассола в кипящей воде растворите соль, сахар, уксус, перец горошком и лавровый лист. Оставьте остывать до комнатной температуры. В рассол добавьте пропущенный через пресс чеснок. Туда же погрузите кусочки сала таким образом, чтобы они полностью покрылись жидкостью. Накроете посуду крышкой и поставьте в холодильник на 1-2 дня, чтобы сало мариновалось. Через указанное время достаньте сало, дайте ему обсохнуть и можете подавать на стол.

Сало для этого блюда выбирайте по советам "Телеграфа". Тем более, все что нужно для этого — обычная спичка.