Настоящая украинская закуска: от маринованного сала с чесноком через минуту не останется ни грамма
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Шедевр по-украински готовится просто
Сало – универсальный продукт. Его солят с добавлением пряностей, варят, маринуют, обжаривают, делают начинку для пирожков, добавляют в фарш и готовят всевозможные намазки.
Сегодня вместе с "Главредом" мы приготовим настоящую классику — вкусное маринованное сало в рассоле с добавлением уксуса и чеснока. От этого блюда с неповторимым ароматом и богатым вкусом вы точно не сможете отказаться.
Как приготовить маринованное сало с уксусом и чесноком
Ингредиенты:
- сало свиное – 500 г;
- уксус 9% – 2 ст. л.;
- соль – 2 ст. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- перец горошком – 10-15 горошин;
- лавровый лист – 2 шт.;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- вода – 1 л.
Способ приготовления:
- Очистите сало от кожицы и нарежьте его на небольшие кусочки.
- Для приготовления рассола в кипящей воде растворите соль, сахар, уксус, перец горошком и лавровый лист. Оставьте остывать до комнатной температуры.
- В рассол добавьте пропущенный через пресс чеснок. Туда же погрузите кусочки сала таким образом, чтобы они полностью покрылись жидкостью.
- Накроете посуду крышкой и поставьте в холодильник на 1-2 дня, чтобы сало мариновалось. Через указанное время достаньте сало, дайте ему обсохнуть и можете подавать на стол.
Сало для этого блюда выбирайте по советам "Телеграфа". Тем более, все что нужно для этого — обычная спичка.