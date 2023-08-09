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С помощью спички: как выбрать самое вкусное сало для засолки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Выбирайте сало правильно!
Выбирайте сало правильно!. Фото tsn.ua

Вы будете специалистом по салу!

Аппетитное бело-розовое сало – вкусный питательный продукт и национальный символ украинской кухни! Этот продукт обожают практически все – от самых маленьких до наших дедушек и бабушек. Употребляют его в разных видах: от жареного и копченого до засоленного сала и даже вареного.

Хочется принести с рынка самое вкусное сало, но кажется, что выбрать этот продукт – целая наука. Но с этой задачей может справиться каждый, если внимательно отнесется к выбору продукта. В это сложно поверить, но выбрать на рынке вкусное сало для засолки можно с помощью обычной спички. Вместе с Рixelinform рассказываем о полезном лайфхаке.

Как определить качество сала с помощью спички

Чтобы определить, свежее сало или нет, просто проткните его спичкой или зубочисткой. Если спичка легко входит в сало – оно свежее, можно смело покупать. А вот если спичка застревает в сале – лучше откажитесь от покупки такого продукта.

Обратите тщательное внимание также на кожуру сала – лучше покупать продукт с тоненькой шкуркой. Кстати, если она легко прокалывается спичкой, это тоже говорит о высоком качестве продукта.

Купили сало? Засолите его по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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#Сало #Лайфхак