Вы будете в восторге: самый вкусный рецепт квашеных помидоров с чесноком

Отличная идея для закуски на зиму

Сейчас сезон заготовок. Если все рецепты любимых помидор на зиму уже закончились, этот материал как раз для вас.

Квашеные помидоры по рецепту Food Oboz получатся вкусными и пикантными. Используя простые ингредиенты, вы приготовите невероятно вкусную закуску.

Как приготовить квашеные помидоры с чесноком

Ингредиенты:

помидоры среднего размера — 1-1,5 кг;

чеснок — 1 головка;

вода — 1 л;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

листья хрена, укроп, лавровый лист, приправа для маринования и соления помидоров — по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры тщательно моем. Чеснок чистим, разрезаем каждый зубчик на 2-3 части. Берем емкость, в которой будем квасить помидоры — для этого сгодится небольшое ведро. На дно кладем чистые листья хрена, свежий или сушеный укроп, лавровый лист и приправу для маринования и соления помидоров. В ведро добавляем чеснок и выкладываем половину помидоров. На помидоры снова кладем листья хрена, укроп, а также чеснок и специи и сверху выкладываем оставшиеся помидоры. Для приготовления рассола на 1 литр воды берем 1 столовую ложку соли и 2 столовые ложки сахара. Вливаем его в емкость с помидорами так, чтобы томаты были полностью покрыты. Далее помидоры слегка придавливаем крышкой и ставим на нее груз, оставляем при комнатной температуре на сутки. Затем помидоры выносим в холодное место и сохраняем до зимы.

Ранее мы рассказывали, сколько времени может храниться консервация. Делайте это правильно!