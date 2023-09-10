Так любят есть картофель в Нидерландах: простой рецепт с необычным соусом
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Удивите близких невероятным блюдом из простых продуктов
Картофель – популярный во всем мире продукт. Сколько блюд можно из него приготовить — от картофеля фри до запеканок и даже овощных пицц.
А хотите узнать, как любят есть картофель в Нидерландах? Тогда предлагаем приготовить его по рецепту "Фокуса". Несложное в приготовлении блюдо получается с особым изыском. Попробуем?
Как приготовить картофель по-голландски
Ингредиенты:
- картофель небольшого размера — 7 шт.;
- сливочное масло — 100 г;
- сливки — 250 мл;
- пармезан — 1 ст. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- лавровый лист;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель моем, сушим и натираем половиной сливочного масла и давленным чесноком и солим. Заворачиваем ее в фольгу и отправляем в разогретую до 180-190 градусов духовку примерно на полчаса.
- Для приготовления соуса нагреваем в сотейнике сливочное масло. Туда отправляем сливки и лавровый лист. Не доводя до кипения, добавляем тертый пармезан, солим, перемешиваем и отправляем на тарелку.
- Картофель достаем из духовки, делаем надрезы сверху и отправляем в тарелку к соусу. По желанию можете украсить блюдо зеленью.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро сварить картофель. Попробуйте — и ваша жизнь будет проще.