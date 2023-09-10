Так любят есть картофель в Нидерландах: простой рецепт с необычным соусом

Удивите близких невероятным блюдом из простых продуктов

Картофель – популярный во всем мире продукт. Сколько блюд можно из него приготовить — от картофеля фри до запеканок и даже овощных пицц.

А хотите узнать, как любят есть картофель в Нидерландах? Тогда предлагаем приготовить его по рецепту "Фокуса". Несложное в приготовлении блюдо получается с особым изыском. Попробуем?

Как приготовить картофель по-голландски

Ингредиенты:

картофель небольшого размера — 7 шт.;

сливочное масло — 100 г;

сливки — 250 мл;

пармезан — 1 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

лавровый лист;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель моем, сушим и натираем половиной сливочного масла и давленным чесноком и солим. Заворачиваем ее в фольгу и отправляем в разогретую до 180-190 градусов духовку примерно на полчаса. Для приготовления соуса нагреваем в сотейнике сливочное масло. Туда отправляем сливки и лавровый лист. Не доводя до кипения, добавляем тертый пармезан, солим, перемешиваем и отправляем на тарелку. Картофель достаем из духовки, делаем надрезы сверху и отправляем в тарелку к соусу. По желанию можете украсить блюдо зеленью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро сварить картофель. Попробуйте — и ваша жизнь будет проще.