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Так любят есть картофель в Нидерландах: простой рецепт с необычным соусом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Картофель по-голландски - отличное блюдо для семейного ужина Новость обновлена 10 сентября 2023, 21:51
Картофель по-голландски - отличное блюдо для семейного ужина. Фото vikna.tv

Удивите близких невероятным блюдом из простых продуктов

Картофель – популярный во всем мире продукт. Сколько блюд можно из него приготовить — от картофеля фри до запеканок и даже овощных пицц.

А хотите узнать, как любят есть картофель в Нидерландах? Тогда предлагаем приготовить его по рецепту "Фокуса". Несложное в приготовлении блюдо получается с особым изыском. Попробуем?

Как приготовить картофель по-голландски

Ингредиенты:

  • картофель небольшого размера — 7 шт.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сливки — 250 мл;
  • пармезан — 1 ст. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • лавровый лист;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель моем, сушим и натираем половиной сливочного масла и давленным чесноком и солим. Заворачиваем ее в фольгу и отправляем в разогретую до 180-190 градусов духовку примерно на полчаса.
  2. Для приготовления соуса нагреваем в сотейнике сливочное масло. Туда отправляем сливки и лавровый лист. Не доводя до кипения, добавляем тертый пармезан, солим, перемешиваем и отправляем на тарелку.
  3. Картофель достаем из духовки, делаем надрезы сверху и отправляем в тарелку к соусу. По желанию можете украсить блюдо зеленью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро сварить картофель. Попробуйте — и ваша жизнь будет проще.

Теги:
#Рецепт #Нидерланды #Картофель #Готовим дома