Хитрость, подсмотренная в ресторане: как быстро сварить картофель
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С этим секретом вы сварите овощ за минуты
Картофель – универсальный гарнир. Вкусная пюрешка отлично дополнит основные блюда из мяса, рыбы или овощей.
На приготовление пюре может уйти немало времени. Однако бывают ситуации, когда нужно блюдо приготовить быстро. "РБК-Украина" рассказывает о простой кулинарной хитрости, как быстро сварить картофельное пюре, если гости уже на пороге. Этот лайфхак поможет ускорить варку картофеля в 2-3 раза, не прилагая особых усилий
Как быстро сварить картофель
Быстро сварить картофель — очень просто. Для необходимого результата вам нужно сделать всего лишь три шага.
Корнеплоды очистите от кожуры. В зависимости от размера картофеля разрежьте его на 4-6 частей,
Поместите подготовленный картофель в кастрюлю, посолите и сразу залейте кипятком — в этом случае картофель сохранит максимум полезных свойств. Воды нужно столько, чтобы картофель был слегка покрыт.
Затем в кастрюлю добавьте небольшой кусочек сливочного масла. На поверхности образуется пленка, благодаря которой гарнир приготовится вдвое быстрее и приобретет приятный сливочный вкус.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как ускорить варку картофеля в мундире. Готовьте быстро и с удовольствием!