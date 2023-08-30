Хитрость, подсмотренная в ресторане: как быстро сварить картофель

С этим секретом вы сварите овощ за минуты

Картофель – универсальный гарнир. Вкусная пюрешка отлично дополнит основные блюда из мяса, рыбы или овощей.

На приготовление пюре может уйти немало времени. Однако бывают ситуации, когда нужно блюдо приготовить быстро. "РБК-Украина" рассказывает о простой кулинарной хитрости, как быстро сварить картофельное пюре, если гости уже на пороге. Этот лайфхак поможет ускорить варку картофеля в 2-3 раза, не прилагая особых усилий

Как быстро сварить картофель

Быстро сварить картофель — очень просто. Для необходимого результата вам нужно сделать всего лишь три шага.

Корнеплоды очистите от кожуры. В зависимости от размера картофеля разрежьте его на 4-6 частей,

Поместите подготовленный картофель в кастрюлю, посолите и сразу залейте кипятком — в этом случае картофель сохранит максимум полезных свойств. Воды нужно столько, чтобы картофель был слегка покрыт.

Затем в кастрюлю добавьте небольшой кусочек сливочного масла. На поверхности образуется пленка, благодаря которой гарнир приготовится вдвое быстрее и приобретет приятный сливочный вкус.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ускорить варку картофеля в мундире. Готовьте быстро и с удовольствием!