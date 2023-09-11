Ни капли масла: кабачки будете готовить только так
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Такое блюдо съедят вмиг
Кабачки – невероятный овощ. Из него можно приготовить большое количество вкусных и полезных блюд – от кабачков по-французски до вкусной икры на зиму.
Сегодня вместе со "Школою життя" мы приготовим хрустящие кабачковые палочки в невероятном сырном панировании. Это блюдо готовится в духовке без использования растительного масла, поэтому придется по вкусу многим любителям вкусных и легких рецептов.
Как приготовить палочки из кабачков в сырной панировке
Ингредиенты:
- 2 кабачка;
- 200 г сметаны (или 2 яйца);
- 2 зубчика чеснока;
- 100 г творога;
- 100 г панировочных сухарей;
- соль и перец по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Для приготовления соуса смешайте сметану, чеснок. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- Кабачки вымойте, посушите и нарежьте брусочками толщиной 1-1,5 см.
- Сыр натрите на средней или мелкой терке. Добавьте панировочные сухари и тщательно перемешайте.
- Каждый брусочек кабачка обваляйте в чесночно-сметанном соусе, а затем – в сырной смеси. Излишки встряхните и выложите на предварительно покрытый пергаментом противень.
- Отправьте противень в разогретую до 180-200 градусов духовку на 25-30 минут.
Подавайте блюдо с домашним соусом для кабачков по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!