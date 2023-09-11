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Ни капли масла: кабачки будете готовить только так

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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С кабачками в сырном кляре забудете о других рецептах
С кабачками в сырном кляре забудете о других рецептах. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Такое блюдо съедят вмиг

Кабачки – невероятный овощ. Из него можно приготовить большое количество вкусных и полезных блюд – от кабачков по-французски до вкусной икры на зиму.

Сегодня вместе со "Школою життя" мы приготовим хрустящие кабачковые палочки в невероятном сырном панировании. Это блюдо готовится в духовке без использования растительного масла, поэтому придется по вкусу многим любителям вкусных и легких рецептов.

Как приготовить палочки из кабачков в сырной панировке

Ингредиенты:

  • 2 кабачка;
  • 200 г сметаны (или 2 яйца);
  • 2 зубчика чеснока;
  • 100 г творога;
  • 100 г панировочных сухарей;
  • соль и перец по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления соуса смешайте сметану, чеснок. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
  2. Кабачки вымойте, посушите и нарежьте брусочками толщиной 1-1,5 см.
  3. Сыр натрите на средней или мелкой терке. Добавьте панировочные сухари и тщательно перемешайте.
  4. Каждый брусочек кабачка обваляйте в чесночно-сметанном соусе, а затем – в сырной смеси. Излишки встряхните и выложите на предварительно покрытый пергаментом противень.
  5. Отправьте противень в разогретую до 180-200 градусов духовку на 25-30 минут.

Подавайте блюдо с домашним соусом для кабачков по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Кабачки #Закуска #Готовим дома