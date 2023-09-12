Вы легко приготовите яблочный уксус дома: просто смешайте два ингредиента

Самый простой рецепт без суеты

Уксус — важный продукт на нашей кухне. Это частый "гость" в рецептах домашней выпечки и заготовок на зиму. В это сложно поверить, но в уксусе много полезных витамин и минералов. Однако часто магазинный продукт готовится синтетическим путем, поэтому он тоже не так уж полезен. Отличный вариант — приготовить яблочный уксус дома.

"УНИАН" предлагает приготовить невероятный рецепт всего из двух ингредиентов: вам понадобится всего килограмм спелых яблок и две ложки сахара. Ваш домашний яблочный уксус будет намного вкуснее магазинного.

Как приготовить яблочный уксус

Ингредиенты:

один килограмм яблок;

две столовых ложки сахара;

полтора литра воды.

Способ приготовления:

Выберите хорошие спелые яблоки без признаков гнили. Вымойте их, нарежьте кусочками и сложите в кастрюлю из любого материала, кроме алюминия. В кастрюлю добавьте сахар и залейте все кипятком таким образом, чтобы жидкость покрывала фрукты на два пальца. Кастрюлю уберите в темное теплое место на 14 дней, каждый день перемешивая массу. Через указанное время процедите жидкость дуршлаг, а потом через сложенную в два слоя марлю. Полученную жидкость перелейте в кастрюлю большого объема, не доливая до края 7-8 см, уберите ее в теплое темное место на 2 недели. Снова процедите жидкость через марлю и дуршлаг. Не взбалтывая, перелейте уксус в бутылки и храните при комнатной температуре.

Уксус можно использовать не только на кухне. Как — узнайте в материале "Телеграфа".