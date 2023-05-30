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Вам помогут уксус и мед: как спасти пересоленное блюдо

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Пересоленное блюдо можно попытаться спасти
Пересоленное блюдо можно попытаться спасти. Фото Depositphotos.com

Не выбрасывайте пересоленное блюдо

Возможно, вы спешили и добавили слишком много соли или не рассчитали с пропорциями. Но не выбрасывайте пересоленное любимое блюдо в мусорку – его можно спасти.

Чтобы пересоленную пищу можно есть, используйте кулинарные хитрости. Вот о них вместе с Ukr.Media и расскажем.

Как спасти пересоленное блюдо

Разбавьте блюдо чистой водой. Налейте в блюдо 2-4 ст. л. воды, доведите до кипения и попробуйте. При необходимости добавьте еще немного воды, вскипятите и попробуйте снова.

Такой способ спасет вкус соусов и подлив ко вторым блюдам. А вот для супа такой способ не подойдет – от воды он станет мутным и потеряет вкус.

Пересоленные овощи, крупы, макароны можно промыть водой или повторно залить водой, довести до кипения и дать постоять несколько минут, пока вода не впитает излишки соли из продуктов.

Пересоленное блюдо из мяса, рыбы, а также слишком соленый соус спасут кислые продукты — лимонная кислота, уксус или горчица. Однако будьте осторожны – добавляйте их в небольшом количестве, чтобы совсем не испортить и так испорченное солью блюдо.

Сахар, мед, сладкие овощи (например, морковь) помогут убрать излишнюю соль в соусах или супе. Как и кислые продукты, сладкие также следует добавлять понемногу.

Жирные сливки, сметана, кокосовое молоко или авокадо (то есть жирные и сливочные продукты) прекрасно сбалансируют пересоленный вкус гуляша, супа или соуса, сделав его более мягким. В зависимости от блюда, добавьте к нему по своему вкусу ложку сметаны или ломтик спелого авокадо. А вот пересоленное мясо или рыбу можно залить сметанным соусом, довести до кипения и немного потушить.

Можно добавить в блюдо абсорбент. Дело в том, что некоторые продукты обладают полезными абсорбирующими свойствами – они способны впитывать излишки соли.

К таким продуктам можно отнести картофель, макаронные изделия, свежую зелень. Например, в пересоленный суп можно положить несколько измельченных картофелин или всыпать 100-150 г риса – эти ингредиенты впитают в себя лишнюю соль. Если портить блюдо лишними продуктами не хочется, картофель можно положить целым, чтобы потом было легко его достать, а крупы положить в суп в тканевом мешочке.

Разбавьте блюдо овощами и крупами. К примеру, в пересоленный фарш можно добавить тертый сыр картофель, лук, кабачок, морковь или отварной рис. В блюда из мяса или рыбы можно добавить сырые овощи и тушить – получится и основное блюдо, и овощной гарнир.

Пересоленные продукты можно переделать. В частности, из пересоленного мяса или рыбы можно приготовить вкусную начинку для пирога, добавив дополнительные ингредиенты (овощи, крупы). Пересоленные овощи можно переделать в пюре, добавив пюре из овощей, отваренных без соли.

Дополните пресным или "игристым" гарниром. Если вы пересолили основное блюдо, и его уже нельзя спасти, то подайте блюдо с простым гарниром – кашей из круп, несоленым пюре или тушенными без соли овощами. Все вместе получится более гармоничным по вкусу.

Если нет времени на приготовление гарнира, подайте в пересоленное блюдо игристое вино или шампанское. Содержащиеся в нем пузырьки нейтрализуют лишнюю соленость еще на языке, а несколько бокалов и вовсе позволят забыть о неудачном блюде.

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