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Просто смешайте кабачки, овсянку, сыр: за рецептом оладий выстроится очередь

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Овощные оладьи - это необычное сочетание простых продуктов
Овощные оладьи - это необычное сочетание простых продуктов. Фото vazhnoznat.com

Подойдут и на завтрак, и в качестве перекуса, и к семейному ужину

Существует огромное количество рецептов овощных оладий и кажется, что невозможно придумать что-то новое и необычное. Если вам нравится это блюдо, но хочется поэкспериментировать, то этот рецепт для вас.

"Важно знать" делится необычным рецептом оладий — с овсянкой и сыром. Потрясающее блюдо будет уместным и к завтраку, и для перекуса, да и поужинать им можно.

Как приготовить кабачковые оладьи с овсянкой

Ингредиенты:

  • 1 крупный кабачок;
  • 70 г твердого сыра;
  • 3 куриных яйца;
  • 1 ст. овсяных хлопьев быстрого приготовления;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • 1 ч. л. укропа;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 2 пера зеленого лука;
  • 1 зубчик чеснока;
  • черный молотый перец по вкусу;
  • подсолнечное масло.

Способ приготовления:

  1. Кабачок вымойте, высушите и натрите на крупной терке в глубокую посуду. Туда же добавьте овсяные хлопья быстрого приготовления, все перемешайте.
  2. Когда хлопья набухнут, вбейте яйца, добавьте укроп, чеснок и приправы, перемешайте и дайте массе настояться. Посолите.
  3. Зеленый лук измельчите, сыр натрите на мелкой терке, перемешайте со сметаной в отдельной посуде.
  4. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом на среднем огне. Поставь на средний огонь сковороду, разогрей подсолнечное масло.
  5. Кабачковую массу еще раз перемешайте и выложите на всю сковороду, разровняйте. Накройте крышкой и жарьте до зарумянивания -— это займет около 6–7 минут.
  6. Кабачковый блин переверните, сверху выложите намазку и жарьте около 6 минут — низ блина должен зарумяниться, а сыр — расплавиться.

Подавайте овощные оладьи с домашним майонезом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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