Просто смешайте кабачки, овсянку, сыр: за рецептом оладий выстроится очередь
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Подойдут и на завтрак, и в качестве перекуса, и к семейному ужину
Существует огромное количество рецептов овощных оладий и кажется, что невозможно придумать что-то новое и необычное. Если вам нравится это блюдо, но хочется поэкспериментировать, то этот рецепт для вас.
"Важно знать" делится необычным рецептом оладий — с овсянкой и сыром. Потрясающее блюдо будет уместным и к завтраку, и для перекуса, да и поужинать им можно.
Как приготовить кабачковые оладьи с овсянкой
Ингредиенты:
- 1 крупный кабачок;
- 70 г твердого сыра;
- 3 куриных яйца;
- 1 ст. овсяных хлопьев быстрого приготовления;
- 2 ст. л. сметаны;
- 1 ч. л. укропа;
- 0,5 ч. л. соли;
- 2 пера зеленого лука;
- 1 зубчик чеснока;
- черный молотый перец по вкусу;
- подсолнечное масло.
Способ приготовления:
- Кабачок вымойте, высушите и натрите на крупной терке в глубокую посуду. Туда же добавьте овсяные хлопья быстрого приготовления, все перемешайте.
- Когда хлопья набухнут, вбейте яйца, добавьте укроп, чеснок и приправы, перемешайте и дайте массе настояться. Посолите.
- Зеленый лук измельчите, сыр натрите на мелкой терке, перемешайте со сметаной в отдельной посуде.
- Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом на среднем огне. Поставь на средний огонь сковороду, разогрей подсолнечное масло.
- Кабачковую массу еще раз перемешайте и выложите на всю сковороду, разровняйте. Накройте крышкой и жарьте до зарумянивания -— это займет около 6–7 минут.
- Кабачковый блин переверните, сверху выложите намазку и жарьте около 6 минут — низ блина должен зарумяниться, а сыр — расплавиться.
Подавайте овощные оладьи с домашним майонезом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!