Просто смешайте кабачки, овсянку, сыр: за рецептом оладий выстроится очередь

Подойдут и на завтрак, и в качестве перекуса, и к семейному ужину

Существует огромное количество рецептов овощных оладий и кажется, что невозможно придумать что-то новое и необычное. Если вам нравится это блюдо, но хочется поэкспериментировать, то этот рецепт для вас.

"Важно знать" делится необычным рецептом оладий — с овсянкой и сыром. Потрясающее блюдо будет уместным и к завтраку, и для перекуса, да и поужинать им можно.

Как приготовить кабачковые оладьи с овсянкой

Ингредиенты:

1 крупный кабачок;

70 г твердого сыра;

3 куриных яйца;

1 ст. овсяных хлопьев быстрого приготовления;

2 ст. л. сметаны;

1 ч. л. укропа;

0,5 ч. л. соли;

2 пера зеленого лука;

1 зубчик чеснока;

черный молотый перец по вкусу;

подсолнечное масло.

Способ приготовления:

Кабачок вымойте, высушите и натрите на крупной терке в глубокую посуду. Туда же добавьте овсяные хлопья быстрого приготовления, все перемешайте. Когда хлопья набухнут, вбейте яйца, добавьте укроп, чеснок и приправы, перемешайте и дайте массе настояться. Посолите. Зеленый лук измельчите, сыр натрите на мелкой терке, перемешайте со сметаной в отдельной посуде. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом на среднем огне. Поставь на средний огонь сковороду, разогрей подсолнечное масло. Кабачковую массу еще раз перемешайте и выложите на всю сковороду, разровняйте. Накройте крышкой и жарьте до зарумянивания -— это займет около 6–7 минут. Кабачковый блин переверните, сверху выложите намазку и жарьте около 6 минут — низ блина должен зарумяниться, а сыр — расплавиться.

Подавайте овощные оладьи с домашним майонезом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!