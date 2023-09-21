Получится в десять раз вкуснее других: бюджетный рецепт фантастической намазки

Намазку уплетут как только вы отвернетесь

Паштеты и различные намазки – идеальные закуски для любого праздничного стола и семейного обеда. Тем более, если готовятся они просто и быстро.

Намазка из плавленого сыра по рецепту "Главреда" — одно из самых вкусных и быстрых блюд. Простая в приготовлении закуска удивит своим вкусом каждого члена семьи.

Как приготовить намазку из плавленого сырка

Ингредиенты:

плавленый сыр — 2 шт.;

сливочное масло — 50 гр;

майонез 2 столовых ложки;

чеснок — по вкусу (1 зубчик);

яйца — 2 шт.;

соль — по вкусу;

укроп;

багет.

Способ приготовления:

Яйца предварительно отварите 10 минут, остудите и почистите. Измельчите с помощью вилки или натрите на мелкой терке. Плавленый сыр отправьте на 10 минут в морозилку, после натрите на крупной терке. Чеснок почистите и пропустите через пресс или мелко порежьте. Смешайте сыр, яйцо, чеснок и соль, все хорошо перемешайте. Добавьте измельченный укроп, майонез и вновь все перемешайте. Отправьте в холодильник, пока готовите гренки. На сковороде растопите кусочек сливочного масла, порежьте багет и обжарьте с двух сторон. Охлажденную закуску намажьте на гренки и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Намазку из плавленого сыра можно также подавать вместе с гренками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!