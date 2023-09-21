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Получится в десять раз вкуснее других: бюджетный рецепт фантастической намазки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Изумительно простая и быстрая закуска на стол
Изумительно простая и быстрая закуска на стол. Фото etnosoft.com.ua

Намазку уплетут как только вы отвернетесь

Паштеты и различные намазки – идеальные закуски для любого праздничного стола и семейного обеда. Тем более, если готовятся они просто и быстро.

Намазка из плавленого сыра по рецепту "Главреда" — одно из самых вкусных и быстрых блюд. Простая в приготовлении закуска удивит своим вкусом каждого члена семьи.

Как приготовить намазку из плавленого сырка

Ингредиенты:

  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • сливочное масло — 50 гр;
  • майонез 2 столовых ложки;
  • чеснок — по вкусу (1 зубчик);
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • укроп;
  • багет.

Способ приготовления:

  1. Яйца предварительно отварите 10 минут, остудите и почистите. Измельчите с помощью вилки или натрите на мелкой терке.
  2. Плавленый сыр отправьте на 10 минут в морозилку, после натрите на крупной терке.
  3. Чеснок почистите и пропустите через пресс или мелко порежьте.
  4. Смешайте сыр, яйцо, чеснок и соль, все хорошо перемешайте. Добавьте измельченный укроп, майонез и вновь все перемешайте. Отправьте в холодильник, пока готовите гренки.
  5. На сковороде растопите кусочек сливочного масла, порежьте багет и обжарьте с двух сторон.
  6. Охлажденную закуску намажьте на гренки и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Намазку из плавленого сыра можно также подавать вместе с гренками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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