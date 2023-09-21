Получится в десять раз вкуснее других: бюджетный рецепт фантастической намазки
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Намазку уплетут как только вы отвернетесь
Паштеты и различные намазки – идеальные закуски для любого праздничного стола и семейного обеда. Тем более, если готовятся они просто и быстро.
Намазка из плавленого сыра по рецепту "Главреда" — одно из самых вкусных и быстрых блюд. Простая в приготовлении закуска удивит своим вкусом каждого члена семьи.
Как приготовить намазку из плавленого сырка
Ингредиенты:
- плавленый сыр — 2 шт.;
- сливочное масло — 50 гр;
- майонез 2 столовых ложки;
- чеснок — по вкусу (1 зубчик);
- яйца — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- укроп;
- багет.
Способ приготовления:
- Яйца предварительно отварите 10 минут, остудите и почистите. Измельчите с помощью вилки или натрите на мелкой терке.
- Плавленый сыр отправьте на 10 минут в морозилку, после натрите на крупной терке.
- Чеснок почистите и пропустите через пресс или мелко порежьте.
- Смешайте сыр, яйцо, чеснок и соль, все хорошо перемешайте. Добавьте измельченный укроп, майонез и вновь все перемешайте. Отправьте в холодильник, пока готовите гренки.
- На сковороде растопите кусочек сливочного масла, порежьте багет и обжарьте с двух сторон.
- Охлажденную закуску намажьте на гренки и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Намазку из плавленого сыра можно также подавать вместе с гренками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!