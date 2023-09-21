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Зимой будете жалеть, что закрыли мало: лечо по этому рецепту будет съедаться моментально

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Без него вы не сядете обедать
Без него вы не сядете обедать. Фото pixelinform.com

Великолепная заготовка на зиму

Посреди зимы открываете банку любимого лечо, чувствуете этот замечательный овощной аромат, а потом долго наслаждаетесь вкусом блюда, что может быть лучше?

Сколько бы ни было вариантов этого блюда, но лучше всего – проверенный. "Бабусині рецепти" делятся рецептом классического лечо из помидоров и перца. Оно получается столь вкусным, что каждый раз вы будете съедать по целой банке!

Как приготовить лечо из помидоров и перца

Ингредиенты:

  • помидоры – 2,5 кг;
  • перец болгарский – 2 кг;
  • чеснок – 50 г;
  • сахар – 4 ст. л.;
  • соль – 2 ст. л.;
  • перец черный молотый – 1 ч. л.;
  • уксус 9% – 2 ст. л.;
  • масло подсолнечное – 120 г.

Способ приготовления:

  1. Стерилизуем банки и крышки в кипятке, а затем в теплой духовке или микроволновке.
  2. Помидоры моем, удаляем у них плодоножки, делаем надрез крестом. Заливаем помидоры кипятком и оставляем на 10-15 минут, после чего нарезаем кусочками и выкладываем в кастрюлю.
  3. Помидоры доводим до кипения, через 4 минуты взбиваем блендером. Повторно кипятим, добавляем сахарный песок, солим и перчим. К помидорам добавляем растительное масло, неплотно закрываем крышкой и варим 5 минут.
  4. В это время чистим чеснок, нарезаем тонкими пластинами. Перец моем, чистим и режем большими кусочками. Чеснок и перец выкладываем в помидорную массу. Все перемешиваем, доводим до кипения и варим 10 минут.
  5. В смесь вливаем уксус, перемешиваем. Убавляем огонь до минимума и начинаем аккуратно накладывать лечо в банки.
  6. Банки закатываем, переворачиваем вверх дном, накрываем полотенцем и оставляем до остывания.

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