Так едят сельдь в Германии: рецепт простого и сытного салата
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Попробуйте, если вам нравится сельдь
Мы рассказывали, как вкусно замариновать селедку. Если вам нравится вкус этой рыбки, обязательно попробуйте немецкий салат с селедкой.
Он очень прост в приготовлении. В общем, блюд из сельди у немцев очень много, и одно из них — этот салат. Его рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты:
- слабосоленая или маринованная сельдь – 200 г.;
- картофель – 2 шт.;
- кисло-сладкие яблоки – 2 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- маринованные огурцы – 3 шт.;
- зеленый лук;
- укроп – пучок;
- майонез – 150 г.;
- горчица – 1 ч.л.;
- черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Слабосоленую или маринованую сельдь нарезаем средними кубиками. Чуть большими кубиками нарезаем две отварные картофелины.
- Два кисло-сладких яблока нарезаем их мелкими кубиками, сразу после этого сбрызгиваем соком лимона и перемешиваем — для того чтобы яблоки не потемнели.
- Со временем нарезаем очень мелко маринованные огурцы. Крошим немного зеленого лука.
- Моем пучок укропа, просушиваем его, удаляем все жесткие стебли. Мелко режем.
- Для заправки смешиваем майонез, лимонный сок, горчицу и черный перец. Заправку тщательно перемешиваем.
- Заправляем салат и очень аккуратно перемешиваем его. Вкуснее всего, если он перед подачей настоится 30 минут.
Жирная сельдь, хрустящие огурцы и яблоки, а также сытная составляющая из картофеля – все прекрасно сочетается. Также мы рассказывали, как приготовить интересную закуску из баклажанов.