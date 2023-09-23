Так едят сельдь в Германии: рецепт простого и сытного салата

Попробуйте, если вам нравится сельдь

Мы рассказывали, как вкусно замариновать селедку. Если вам нравится вкус этой рыбки, обязательно попробуйте немецкий салат с селедкой.

Он очень прост в приготовлении. В общем, блюд из сельди у немцев очень много, и одно из них — этот салат. Его рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

слабосоленая или маринованная сельдь – 200 г.;

картофель – 2 шт.;

кисло-сладкие яблоки – 2 шт.;

лимон – 1 шт.;

маринованные огурцы – 3 шт.;

зеленый лук;

укроп – пучок;

майонез – 150 г.;

горчица – 1 ч.л.;

черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Слабосоленую или маринованую сельдь нарезаем средними кубиками. Чуть большими кубиками нарезаем две отварные картофелины. Два кисло-сладких яблока нарезаем их мелкими кубиками, сразу после этого сбрызгиваем соком лимона и перемешиваем — для того чтобы яблоки не потемнели. Со временем нарезаем очень мелко маринованные огурцы. Крошим немного зеленого лука. Моем пучок укропа, просушиваем его, удаляем все жесткие стебли. Мелко режем. Для заправки смешиваем майонез, лимонный сок, горчицу и черный перец. Заправку тщательно перемешиваем. Заправляем салат и очень аккуратно перемешиваем его. Вкуснее всего, если он перед подачей настоится 30 минут.

Жирная сельдь, хрустящие огурцы и яблоки, а также сытная составляющая из картофеля – все прекрасно сочетается. Также мы рассказывали, как приготовить интересную закуску из баклажанов.