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В магазине такого не найдешь: ароматный уксус яблочный можно приготовить дома

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Самый простой рецепт яблочного уксуса
Самый простой рецепт яблочного уксуса. Фото 24 канал

Вы удивитесь – настолько это легко

Мы рассказывали о хитром трюке, который поможет не запачкать кухню во время просеивания теста. Теперь делимся простым рецептом домашнего яблочного уксуса.

Это полезный и вкусный продукт, его используют в качестве приправы для салатов и блюд. А еще его очень легко приготовить дома. Рецептом поделились на портале noviydoctor.com.

Ингредиенты:

  • 6-8 яблок (лучше выбирать сладкие и созревшие сорта)
  • 4 столовые ложки сахара (можно использовать коричневый сахар)
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Моем яблоки, удаляем из них плодовые косточки и сердцевину. Кожицу можно оставить – она придаст больше вкуса и аромата.
  2. Нарезаем яблоки на небольшие кусочки. Отдельно в кастрюлю добавляем сахар и воду. Соотношение сахара и воды может быть примерно 1:1, но вы можете регулировать количество сахара в зависимости от вашего вкуса.
  3. Варим сироп на среднем огне, помешивая до полного растворения сахара. Добавляем нарезанные яблоки и оставляем их покипеть в течение 5-7 минут.
  4. Когда плоды размякнут, выключаем огонь и оставляем их на несколько часов или даже несколько дней. Затем выливаем сироп и яблоки в банку и закрываем ее куском марли или несколькими слоями марли, зафиксированными резинкой или нитью.
  5. Банку нужно оставить в темном и прохладном месте на 3-4 недели. Следует периодически помешивать содержимое банки. Когда брожение завершится, процеживаем уксус через слои марли.

Готовый уксус разливаем в чистые и сухие стеклянные бутылки. Закрываем герметично и храним их в холодном и черном месте. Простые салаты с таким уксусом будут невероятно ароматными и вкусными.

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