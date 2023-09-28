В магазине такого не найдешь: ароматный уксус яблочный можно приготовить дома

Вы удивитесь – настолько это легко

Мы рассказывали о хитром трюке, который поможет не запачкать кухню во время просеивания теста. Теперь делимся простым рецептом домашнего яблочного уксуса.

Это полезный и вкусный продукт, его используют в качестве приправы для салатов и блюд. А еще его очень легко приготовить дома. Рецептом поделились на портале noviydoctor.com.

Ингредиенты:

6-8 яблок (лучше выбирать сладкие и созревшие сорта)

4 столовые ложки сахара (можно использовать коричневый сахар)

Вода

Способ приготовления:

Моем яблоки, удаляем из них плодовые косточки и сердцевину. Кожицу можно оставить – она придаст больше вкуса и аромата. Нарезаем яблоки на небольшие кусочки. Отдельно в кастрюлю добавляем сахар и воду. Соотношение сахара и воды может быть примерно 1:1, но вы можете регулировать количество сахара в зависимости от вашего вкуса. Варим сироп на среднем огне, помешивая до полного растворения сахара. Добавляем нарезанные яблоки и оставляем их покипеть в течение 5-7 минут. Когда плоды размякнут, выключаем огонь и оставляем их на несколько часов или даже несколько дней. Затем выливаем сироп и яблоки в банку и закрываем ее куском марли или несколькими слоями марли, зафиксированными резинкой или нитью. Банку нужно оставить в темном и прохладном месте на 3-4 недели. Следует периодически помешивать содержимое банки. Когда брожение завершится, процеживаем уксус через слои марли.

Готовый уксус разливаем в чистые и сухие стеклянные бутылки. Закрываем герметично и храним их в холодном и черном месте. Простые салаты с таким уксусом будут невероятно ароматными и вкусными.