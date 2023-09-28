В магазині такого не знайдеш: ароматний яблучний оцет можна приготувати вдома

Ви здивуєтесь — настільки це легко

Ми розповідали про хитрий трюк, який допоможе не забруднити кухню під час просіювання тіста. Тепер ділимось простим рецептом домашнього яблучного оцту.

Це корисний і смачний продукт, його використовують як приправу для салатів і страв. А ще його дуже легко приготувати вдома. Рецептом поділились на порталі noviydoctor.com.

Інгредієнти:

6-8 яблук (краще вибирати солодкі і дозрілі сорти)

4 столові ложки цукру (можна використовувати коричневий цукор)

Вода

Спосіб приготування:

Миємо яблука, видаляємо з них плодові кісточки та серцевину. Шкірку можна залишити — вона додасть більше смаку і аромату. Нарізаємо яблука на невеликі шматочки. Окремо у каструлю додаємо цукор та воду. Співвідношення цукру і води може бути приблизно 1:1, але ви можете регулювати кількість цукру залежно від вашого смаку. Варимо сироп на середньому вогні, помішуючи до повного розчинення цукру. Додаємо нарізані яблука і залишаємо їх покипіти протягом 5-7 хвилин. Коли плоди розм’якнуть, вимикаємо вогонь і залишаємо їх на декілька годин або навіть кілька днів. Потім виливаємо сироп і яблука в банку і закриваємо її шматком марлі або кількома шарами марлі, зафіксованими гумкою чи ниткою. Банку треба залишити в темному і прохолодному місці на 3-4 тижнів. Варто періодично помішувати вміст банки. Коли бродіння завершиться, проціджуємо оцет через шари марлі.

Готовий оцет розливаємо в чисті і сухі скляні пляшки. Закриваємо герметично і зберігаємо їх в прохолодному і темному місці. Прості салати з таким оцтом будуть неймовірно ароматними і смачними.