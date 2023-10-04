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Нужно лишь три ингредиента: такой пирог будете готовить каждый день

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Бюджетнее и проще рецепта нет
Бюджетнее и проще рецепта нет. Фото prostoway

Ваши дети забудут о магазинных сладостях

Ароматная выпечка способна не только порадовать вкусовые рецепторы, но и подарить дому особую атмосферу уюта. И если вы думаете, что готовить вкуснятину своими руками – это сложно и дорого, то мы вас убедим в обратном.

Рrostoway предлагает рецепт апельсинового пирога, в составе которого всего три ингредиента – мука, апельсин и сгущенное молоко. Приготовить его можно за минуты, а результат вас точно поразит. При желании можно сделать глазурь из апельсина и сгущенки и смазать выпечку. Попробуем?

Как приготовить апельсиновый пирог

Ингредиенты:

  • мука — 220 г;
  • апельсин – 2,5 шт.;
  • сгущенное молоко — 400 г.

Способ приготовления:

  1. Апельсины помойте, нарежьте ломтиками и положите в кастрюлю. Залейте цитрусовое водой и проварите 5 минут. Дайте им немного остыть и перебейте блендером в пюре.
  2. Муку просейте, в миске смешайте ее с апельсиновым пюре и сгущенкой.
  3. Форму для выпечки смажьте растительным маслом и немного посыпьте мукой. Вылейте в форму тесто и отправьте в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
  4. Пока пирог выпекается, по желанию можно приготовить глазурь. Для этого из половины апельсина выжмите сок и смешайте с 2 ложками сгущенного молока.
  5. Готовый пирог смажьте глазурью и подавайте на стол.

А если хотите, чтобы пирог долго не черствел, добавьте в него один ингредиент. Вы будете наслаждаться выпечкой несколько дней.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Выпечка #Апельсин #Готовим дома