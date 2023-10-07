Вы опомнитесь, когда съедите все фаршированные бублички по этому рецепту
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
От таких бубликов не откажутся даже капризные дети
Вкусный ужин можно приготовить даже из горсти фарша. И если вы готовили потрясающие котлетки, то самое время вспомнить старый проверенный рецепт фаршированных бубликов.
Это блюдо по рецепту Foodoboz готовится очень быстро, а получается фантастически вкусным и ароматным. Его можно готовить и на семейный обед, и на праздничное застолье.
Как приготовить фаршированные бублики
Ингредиенты:
- фарш свино-говяжий — 300 г.;
- бублики — 300 г.;
- молоко — 0, 5 л.;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 1 шт.;
- сыр голландский — 100 г.;
- перец черный молотый, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Бублики залейте молоком, оставим отмокать.
- В это время приготовим начинку. Для этого мясной фарш солим, перчим, по желанию добавляем другие специи. Туда же вбиваем 1 яйцо, тщательно вымешиваем все до однородного состояния.
- Луковицу чистим, нарезаем маленькими кубиками и поджариваем на разогретой с растительным маслом сковороде. Добавляем в фарш, все вымешиваем.
- Противень смазываем растительным маслом, застилаем пергаментной бумагой, выкладываем бублики. На каждый бублик чайной ложкой выкладываем мясную начинку и отправляем выпекаться в течение 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Через указанное время достаем бублики из духовки, каждый посыпаем мелко натертым сыром и отправляем в духовку примерно на 10 минут — сыр должен подрумяниться.
- Готовые бублики выкладываем на тарелку и подаем на стол.
Рекомендуем также приготовить фаршированные баклажаны по рецепту "Телеграфа". Это отличное решение для семейного ужина.