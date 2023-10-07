Вы опомнитесь, когда съедите все фаршированные бублички по этому рецепту

От таких бубликов не откажутся даже капризные дети

Вкусный ужин можно приготовить даже из горсти фарша. И если вы готовили потрясающие котлетки, то самое время вспомнить старый проверенный рецепт фаршированных бубликов.

Это блюдо по рецепту Foodoboz готовится очень быстро, а получается фантастически вкусным и ароматным. Его можно готовить и на семейный обед, и на праздничное застолье.

Как приготовить фаршированные бублики

Ингредиенты:

фарш свино-говяжий — 300 г.;

бублики — 300 г.;

молоко — 0, 5 л.;

лук — 1 шт.;

яйца — 1 шт.;

сыр голландский — 100 г.;

перец черный молотый, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Бублики залейте молоком, оставим отмокать. В это время приготовим начинку. Для этого мясной фарш солим, перчим, по желанию добавляем другие специи. Туда же вбиваем 1 яйцо, тщательно вымешиваем все до однородного состояния. Луковицу чистим, нарезаем маленькими кубиками и поджариваем на разогретой с растительным маслом сковороде. Добавляем в фарш, все вымешиваем. Противень смазываем растительным маслом, застилаем пергаментной бумагой, выкладываем бублики. На каждый бублик чайной ложкой выкладываем мясную начинку и отправляем выпекаться в течение 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Через указанное время достаем бублики из духовки, каждый посыпаем мелко натертым сыром и отправляем в духовку примерно на 10 минут — сыр должен подрумяниться. Готовые бублики выкладываем на тарелку и подаем на стол.

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