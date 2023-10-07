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Вы опомнитесь, когда съедите все фаршированные бублички по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Отличное блюдо и для праздничного стола, и на каждый день
Отличное блюдо и для праздничного стола, и на каждый день. Фото shuba.life

От таких бубликов не откажутся даже капризные дети

Вкусный ужин можно приготовить даже из горсти фарша. И если вы готовили потрясающие котлетки, то самое время вспомнить старый проверенный рецепт фаршированных бубликов.

Это блюдо по рецепту Foodoboz готовится очень быстро, а получается фантастически вкусным и ароматным. Его можно готовить и на семейный обед, и на праздничное застолье.

Как приготовить фаршированные бублики

Ингредиенты:

  • фарш свино-говяжий — 300 г.;
  • бублики — 300 г.;
  • молоко — 0, 5 л.;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 1 шт.;
  • сыр голландский — 100 г.;
  • перец черный молотый, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Бублики залейте молоком, оставим отмокать.
  2. В это время приготовим начинку. Для этого мясной фарш солим, перчим, по желанию добавляем другие специи. Туда же вбиваем 1 яйцо, тщательно вымешиваем все до однородного состояния.
  3. Луковицу чистим, нарезаем маленькими кубиками и поджариваем на разогретой с растительным маслом сковороде. Добавляем в фарш, все вымешиваем.
  4. Противень смазываем растительным маслом, застилаем пергаментной бумагой, выкладываем бублики. На каждый бублик чайной ложкой выкладываем мясную начинку и отправляем выпекаться в течение 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  5. Через указанное время достаем бублики из духовки, каждый посыпаем мелко натертым сыром и отправляем в духовку примерно на 10 минут — сыр должен подрумяниться.
  6. Готовые бублики выкладываем на тарелку и подаем на стол.

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