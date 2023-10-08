Этим блюдом вас угостят в Венгрии: после этого гуляша вы оближете и тарелки, и ложки
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Попробуйте — и вы полюбите гуляш с первой ложки
Венгерские блюда — это не только экзотическая намазка на бутерброды. Это еще и не менее фантастический гуляш.
Гуляш — это традиционный пряный и наваристый мясной суп с говядиной, паприкой и картофелем. Он настолько густой, что напоминает второе блюдо. "УНИАН" рассказывает, что блюдо готовится на смальце и говяжьем бульоне, острый вкус блюду придает паприка и перец. Иногда в гуляш добавляют морковь или томаты, а сегодня мы приготовим его с болгарским перцем.
Как приготовить гуляш с паприкой и болгарским перцем
Ингредиенты:
- говядина — 500 г.;
- картофель — 500 г.;
- болгарский перец — 2 шт.;
- острый перец — 0,5 шт.;
- чеснок — 1 стакан.;
- тмин — 1 ч. л.;
- паприка сладкая, порошок — 3 ст. л.;
- соль — 1 щепотка.;
- масло растительное или смалец — 3 ст.л.;
- лук зеленый.
Способ приготовления:
- Смалец или растительное масло нагрейте на сковороде
- Мясо очистите от прожилок, нарежьте на кусочки и обжарьте в масле на сильном огне до золотистого цвета.
- Лук нарежьте кубиками, чеснок — кружочками, добавьте к мясу и жарьте на среднем огне.
- Очистите болгарский перец и картофель, нарежьте перец соломкой, картофель — кубиками.
- К мясу добавьте перец, пожарьте 5 минут, добавьте паприку и залейте горячим кипятком или бульоном так, чтобы вода покрыла ингредиенты.
- Когда вода закипит, добавьте картофель и нарезанный колечком острый перец. Посолите блюдо, накройте крышкой и оставьте на 40 минут на маленьком огне.
Через указанное время снимите с огня, дайте настояться еще 20 минут.
Готовый гуляш подавайте с бутербродной намазкой из болгарского перца по рецепту "Телеграф", нарезанным зеленым луком или со сметаной по желанию. Приятного аппетита.