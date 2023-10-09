Как в дорогом ресторане: один простой трюк сделает сезонный суп нереально вкусным

Попытайтесь приготовить так — других рецептов искать не будете

Мы рассказывали, как испечь фантастический пирог из тыквы. Теперь делимся рецептом еще одного сезонного блюда из этого полезного продукта – тыквенного крем-супа.

Для блюда пригодится мясной бульон. Конечно, его при необходимости можно заменить водой, но с бульоном будет гораздо вкуснее. Также лук-шалот можно заменить обычным белым. В общем, особенность этого рецепта – в подготовке овощей. Именно запеченные компоненты дадут наилучший результат.

Ингредиенты:

Тыква — 400 граммов

Мясной бульон

Лук — 1 шт

Сладкий перец — 1-2 шт.

Морковь — 1 шт

Чеснок — 3-4 зубчика

Соль, перец, любимые специи – по вкусу

Растительное масло

Сливки — 200 мл

Способ приготовления:

Овощи моем, чистим морковь и лук. Морковь разрезаем пополам. Отделяем от шелухи зубчики чеснока. Тыкву чистим от кожуры и нарезаем крупными кубиками. Перец разрезаем пополам, удаляем семенную коробочку и перепонки. Противень застилаем пергаментом. Выкладываем на него тыкву, лук, морковь, чеснок и половинки перца. Солим, сбрызгиваем маслом. На 40-60 минут ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Они должны стать мягкими и покрыться ароматной золотистой корочкой. Готовые овощи заливаем бульоном и ставим вариться. Прибавляем по вкусу специи. На маленьком огне готовим от 15 до 20 минут. Вливаем сливки и перебиваем массу блендером. На этом этапе пробуем блюдо, при необходимости добавляем специи. Если суп густой – доливаем еще немного бульона. Кипятим блюдо еще несколько минут — и можно есть. В каждую миску с супом для подачи кропаем на поверхность блюда по несколько капель сливок.

Львиную долю вкусу супу придают овощи – благодаря тому, что они были запечены, суп получается особенно ароматным. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный куриный рулет.