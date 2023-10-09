Как в дорогом ресторане: один простой трюк сделает сезонный суп нереально вкусным
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Попытайтесь приготовить так — других рецептов искать не будете
Мы рассказывали, как испечь фантастический пирог из тыквы. Теперь делимся рецептом еще одного сезонного блюда из этого полезного продукта – тыквенного крем-супа.
Для блюда пригодится мясной бульон. Конечно, его при необходимости можно заменить водой, но с бульоном будет гораздо вкуснее. Также лук-шалот можно заменить обычным белым. В общем, особенность этого рецепта – в подготовке овощей. Именно запеченные компоненты дадут наилучший результат.
Ингредиенты:
- Тыква — 400 граммов
- Мясной бульон
- Лук — 1 шт
- Сладкий перец — 1-2 шт.
- Морковь — 1 шт
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Соль, перец, любимые специи – по вкусу
- Растительное масло
- Сливки — 200 мл
Способ приготовления:
- Овощи моем, чистим морковь и лук. Морковь разрезаем пополам. Отделяем от шелухи зубчики чеснока.
- Тыкву чистим от кожуры и нарезаем крупными кубиками. Перец разрезаем пополам, удаляем семенную коробочку и перепонки.
- Противень застилаем пергаментом. Выкладываем на него тыкву, лук, морковь, чеснок и половинки перца. Солим, сбрызгиваем маслом.
- На 40-60 минут ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Они должны стать мягкими и покрыться ароматной золотистой корочкой.
- Готовые овощи заливаем бульоном и ставим вариться. Прибавляем по вкусу специи. На маленьком огне готовим от 15 до 20 минут.
- Вливаем сливки и перебиваем массу блендером. На этом этапе пробуем блюдо, при необходимости добавляем специи. Если суп густой – доливаем еще немного бульона.
- Кипятим блюдо еще несколько минут — и можно есть. В каждую миску с супом для подачи кропаем на поверхность блюда по несколько капель сливок.
Львиную долю вкусу супу придают овощи – благодаря тому, что они были запечены, суп получается особенно ароматным. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный куриный рулет.