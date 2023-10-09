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Как в дорогом ресторане: один простой трюк сделает сезонный суп нереально вкусным

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Весь секрет вкуса блюда – в запеченных овощах
Весь секрет вкуса блюда – в запеченных овощах. Фото Сегодня

Попытайтесь приготовить так — других рецептов искать не будете

Мы рассказывали, как испечь фантастический пирог из тыквы. Теперь делимся рецептом еще одного сезонного блюда из этого полезного продукта – тыквенного крем-супа.

Для блюда пригодится мясной бульон. Конечно, его при необходимости можно заменить водой, но с бульоном будет гораздо вкуснее. Также лук-шалот можно заменить обычным белым. В общем, особенность этого рецепта – в подготовке овощей. Именно запеченные компоненты дадут наилучший результат.

Ингредиенты:

  • Тыква — 400 граммов
  • Мясной бульон
  • Лук — 1 шт
  • Сладкий перец — 1-2 шт.
  • Морковь — 1 шт
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Соль, перец, любимые специи – по вкусу
  • Растительное масло
  • Сливки — 200 мл

Способ приготовления:

  1. Овощи моем, чистим морковь и лук. Морковь разрезаем пополам. Отделяем от шелухи зубчики чеснока.
  2. Тыкву чистим от кожуры и нарезаем крупными кубиками. Перец разрезаем пополам, удаляем семенную коробочку и перепонки.
  3. Противень застилаем пергаментом. Выкладываем на него тыкву, лук, морковь, чеснок и половинки перца. Солим, сбрызгиваем маслом.
  4. На 40-60 минут ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Они должны стать мягкими и покрыться ароматной золотистой корочкой.
  5. Готовые овощи заливаем бульоном и ставим вариться. Прибавляем по вкусу специи. На маленьком огне готовим от 15 до 20 минут.
  6. Вливаем сливки и перебиваем массу блендером. На этом этапе пробуем блюдо, при необходимости добавляем специи. Если суп густой – доливаем еще немного бульона.
  7. Кипятим блюдо еще несколько минут — и можно есть. В каждую миску с супом для подачи кропаем на поверхность блюда по несколько капель сливок.

Львиную долю вкусу супу придают овощи – благодаря тому, что они были запечены, суп получается особенно ароматным. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный куриный рулет.

Теги:
#Рецепт #Овощи #Сливки #Суп #Тыква