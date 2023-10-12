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Настоящий украинский рецепт: бюджетное блюдо накормит всю семью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Закарпатский рецепт необычного блюда
Закарпатский рецепт необычного блюда. Фото Eduard Nasyrov

Блюдо получается невероятно сытным, и даже без мяса

Фасоль – это невероятно вкусный продукт. Многие готовят из нее только питательные супы, и зря. Сегодня мы расскажем о необычном блюде из фасоли.

Колоченная пастуля по рецепту фудблогера Эдуарда Насирова – невероятное закарпатское блюдо. По своей консистенции она сначала напоминает суп, но позже густеет и больше похожа на рагу. Такое вкусное, простое и бюджетное блюдо просто необходимо попробовать!

Как приготовить колоченую пасулю

Ингредиенты:

  • 250 г сухой фасоли или 500 г готовой
  • 1 крупная измельченная луковица;
  • 1 большая натертая или измельченная морковка;
  • 4 зубчика измельченного чеснока;
  • 4 ст. л. растительного масла;
  • 1 ст. л. муки;
  • 2 ч. л. сладкой паприки;
  • соль, черный перец по своему вкусу
  • зелень.

Способ приготовления:

  1. Сухую фасоль замачиваем на ночь и отправляем на огонь готовиться. Отвар не выливаем – он нам еще пригодится.
  2. Лук и морковь пассируем до мягкости на среднем огне. К овощам добавляем чеснок, паприку, все перемешиваем и продолжаем готовить.
  3. Через минуту добавляем муку, тщательно перемешиваем и постепенно вливаем 2-3 отвара от фасоли, варим все до загустения.
  4. Готовые овощи отправляем в кастрюлю с фасолью и немного ее разминаем.
  5. Готовим все на небольшом огне 5 минут, добавляем измельченную зелень, чеснок и подаем на стол.

Рекомендуем также приготовить жареный картофель по-закарпатски по рецепту "Телеграфа". Вам понравится блюдо из-за золотистой корочки и нежного вкуса.

Теги:
#Рецепт #Фасоль #Рагу #Готовим дома