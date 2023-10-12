Настоящий украинский рецепт: бюджетное блюдо накормит всю семью

Блюдо получается невероятно сытным, и даже без мяса

Фасоль – это невероятно вкусный продукт. Многие готовят из нее только питательные супы, и зря. Сегодня мы расскажем о необычном блюде из фасоли.

Колоченная пастуля по рецепту фудблогера Эдуарда Насирова – невероятное закарпатское блюдо. По своей консистенции она сначала напоминает суп, но позже густеет и больше похожа на рагу. Такое вкусное, простое и бюджетное блюдо просто необходимо попробовать!

Как приготовить колоченую пасулю

Ингредиенты:

250 г сухой фасоли или 500 г готовой

1 крупная измельченная луковица;

1 большая натертая или измельченная морковка;

4 зубчика измельченного чеснока;

4 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. муки;

2 ч. л. сладкой паприки;

соль, черный перец по своему вкусу

зелень.

Способ приготовления:

Сухую фасоль замачиваем на ночь и отправляем на огонь готовиться. Отвар не выливаем – он нам еще пригодится. Лук и морковь пассируем до мягкости на среднем огне. К овощам добавляем чеснок, паприку, все перемешиваем и продолжаем готовить. Через минуту добавляем муку, тщательно перемешиваем и постепенно вливаем 2-3 отвара от фасоли, варим все до загустения. Готовые овощи отправляем в кастрюлю с фасолью и немного ее разминаем. Готовим все на небольшом огне 5 минут, добавляем измельченную зелень, чеснок и подаем на стол.

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