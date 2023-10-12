Настоящий украинский рецепт: бюджетное блюдо накормит всю семью
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Блюдо получается невероятно сытным, и даже без мяса
Фасоль – это невероятно вкусный продукт. Многие готовят из нее только питательные супы, и зря. Сегодня мы расскажем о необычном блюде из фасоли.
Колоченная пастуля по рецепту фудблогера Эдуарда Насирова – невероятное закарпатское блюдо. По своей консистенции она сначала напоминает суп, но позже густеет и больше похожа на рагу. Такое вкусное, простое и бюджетное блюдо просто необходимо попробовать!
Как приготовить колоченую пасулю
Ингредиенты:
- 250 г сухой фасоли или 500 г готовой
- 1 крупная измельченная луковица;
- 1 большая натертая или измельченная морковка;
- 4 зубчика измельченного чеснока;
- 4 ст. л. растительного масла;
- 1 ст. л. муки;
- 2 ч. л. сладкой паприки;
- соль, черный перец по своему вкусу
- зелень.
Способ приготовления:
- Сухую фасоль замачиваем на ночь и отправляем на огонь готовиться. Отвар не выливаем – он нам еще пригодится.
- Лук и морковь пассируем до мягкости на среднем огне. К овощам добавляем чеснок, паприку, все перемешиваем и продолжаем готовить.
- Через минуту добавляем муку, тщательно перемешиваем и постепенно вливаем 2-3 отвара от фасоли, варим все до загустения.
- Готовые овощи отправляем в кастрюлю с фасолью и немного ее разминаем.
- Готовим все на небольшом огне 5 минут, добавляем измельченную зелень, чеснок и подаем на стол.
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