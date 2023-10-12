Такой винегрет очень любят немцы: один ингредиент - и блюдо не узнать
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Вы удивитесь, что добавляют в салат в Германии
Один из наших самых любимых салатов зимой – это винегрет. Обычно мы готовим его в холодные месяцы – именно в это время свежих овощей уже нет, а свекла, морковь и картофель так же доступны. Каждый готовит это блюдо по-разному: кто-то добавляет фасоль, а кто зеленый горошек, кто любит со сметаной, а кто — с маслом.
Сегодня мы с Today расскажем, как едят это блюдо в Германии. Кулинары добавляют один необычный продукт, который есть практически у всех дома – это яблоко. Разнообразьте ваше меню витаминным, недорогим и низкокалорийным блюдом!
Как приготовить винегрет по-немецки
Ингредиенты:
- картофель – 2-3 шт.;
- свекла – 1 большая или две небольшие;
- морковь – 1 большая;
- лук (лучше использовать белый и сладкий);
- яблоко (желательно кислое);
- соленые огурцы – 2-3 шт.;
- оливковое или подсолнечное масло;
- соль и специи – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Картошку, свеклу и морковь отварите или запеките в духовке, нарежьте кубиками одинакового размера. Так же измельчите и яблоко.
- Для приготовления заправки смешайте масло с солью, перцем или любимыми специями.
- Все ингредиенты залейте заправкой, перемешайте, охладите и подавайте.
Ранее мы рассказывали, как приготовить винегрет по-литовски. Разнообразить "винегретное" меню невероятно легко!