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Такой винегрет очень любят немцы: один ингредиент - и блюдо не узнать

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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По этому рецепту блюдо получается ярким и сытным
По этому рецепту блюдо получается ярким и сытным. Фото lifestyle.today.ua

Вы удивитесь, что добавляют в салат в Германии

Один из наших самых любимых салатов зимой – это винегрет. Обычно мы готовим его в холодные месяцы – именно в это время свежих овощей уже нет, а свекла, морковь и картофель так же доступны. Каждый готовит это блюдо по-разному: кто-то добавляет фасоль, а кто зеленый горошек, кто любит со сметаной, а кто — с маслом.

Сегодня мы с Today расскажем, как едят это блюдо в Германии. Кулинары добавляют один необычный продукт, который есть практически у всех дома – это яблоко. Разнообразьте ваше меню витаминным, недорогим и низкокалорийным блюдом!

Как приготовить винегрет по-немецки

Ингредиенты:

  • картофель – 2-3 шт.;
  • свекла – 1 большая или две небольшие;
  • морковь – 1 большая;
  • лук (лучше использовать белый и сладкий);
  • яблоко (желательно кислое);
  • соленые огурцы – 2-3 шт.;
  • оливковое или подсолнечное масло;
  • соль и специи – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картошку, свеклу и морковь отварите или запеките в духовке, нарежьте кубиками одинакового размера. Так же измельчите и яблоко.
  2. Для приготовления заправки смешайте масло с солью, перцем или любимыми специями.
  3. Все ингредиенты залейте заправкой, перемешайте, охладите и подавайте.

Ранее мы рассказывали, как приготовить винегрет по-литовски. Разнообразить "винегретное" меню невероятно легко!

Теги:
#Германия #Рецепт #Яблоко #Винегрет #Готовим дома