Такой винегрет очень любят немцы: один ингредиент - и блюдо не узнать

Вы удивитесь, что добавляют в салат в Германии

Один из наших самых любимых салатов зимой – это винегрет. Обычно мы готовим его в холодные месяцы – именно в это время свежих овощей уже нет, а свекла, морковь и картофель так же доступны. Каждый готовит это блюдо по-разному: кто-то добавляет фасоль, а кто зеленый горошек, кто любит со сметаной, а кто — с маслом.

Сегодня мы с Today расскажем, как едят это блюдо в Германии. Кулинары добавляют один необычный продукт, который есть практически у всех дома – это яблоко. Разнообразьте ваше меню витаминным, недорогим и низкокалорийным блюдом!

Как приготовить винегрет по-немецки

Ингредиенты:

картофель – 2-3 шт.;

свекла – 1 большая или две небольшие;

морковь – 1 большая;

лук (лучше использовать белый и сладкий);

яблоко (желательно кислое);

соленые огурцы – 2-3 шт.;

оливковое или подсолнечное масло;

соль и специи – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Картошку, свеклу и морковь отварите или запеките в духовке, нарежьте кубиками одинакового размера. Так же измельчите и яблоко. Для приготовления заправки смешайте масло с солью, перцем или любимыми специями. Все ингредиенты залейте заправкой, перемешайте, охладите и подавайте.

Ранее мы рассказывали, как приготовить винегрет по-литовски. Разнообразить "винегретное" меню невероятно легко!