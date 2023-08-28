Не придется ждать часами: как быстро и без усилий сварить свеклу

Вы существенно сократите время приготовления

Свекла — любимый многими продукт и важный ингредиент многих блюд. Однако многие кулинары не очень любят с ней "связываться" из-за долгого времени приготовления.

Вместе с "РБК-Украина" расскажем о хитростях, которые можно использовать при приготовлении свеклы. Так вы существенно сэкономите время для приготовления еды.

Как быстро сварить свеклу

С помощью микроволновки. Овощ помойте и целиком, вместе с кожурой и хвостиком поместите в простой пакет или пищевую пленку, завяжите. Отправьте в микроволновку на 10 минут (если свекла не крупная) или на 20 минут (если овощ большой) при максимальной мощности.

Для второго способа вам также понадобится микроволновка. Помойте, почистите и разрежьте свеклу на дольки, поместите и завяжите пакет. Сделайте в нем небольшие дырочки (можно ножом или вилкой) — из них должен выходить пар. Отправьте овощ в микроволновку на 7-15 минут.

Используйте духовку. Чистый овощ заверните в фольгу и отправьте на противень на 40-50 минут в духовку, разогретую до 180-200 градусов. Молодой свекле понадобиться всего полчаса.

Для четвертого способа вам понадобиться плита. Чистую свеклу положите в кастрюлю в воду, доведенную до кипения, и оставьте на 40 минут на большом огне. Чтобы температура воды была еще выше, можно добавить 2-3 столовые ложки растительного масла. После этого свеклу следует подержать в холодной воде, чтобы сваренный овощ можно было легче очищать.

С готовой свеклой приготовьте закуску с лавашем по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!