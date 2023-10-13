Кофе без воды: рецепт, о котором знают не все бариста

Близкие удивятся, но им понравится

Наверняка многие не представляют себе утро без чашечки бодрящего кофе. Однако этот напиток давно уже не считается исключительно "утренним": с чашечкой кофе мы проводим деловые встречи и гуляем с друзьями.

Вместе с Shuba предлагаем попробовать удивительный рецепт кофе — без капли воды. Как это возможно? Мы просто приготовим его на молоке, а по желанию добавим корицу, мускатный орех, гвоздику или маленькие маршмеллоу. Такой кофе получается с более мягким вкусом, насыщенным карамельным цветом и ореховым привкусом. Такой напиток точно понравится любителям кулинарных экспериментов.

Как приготовить кофе в турке на молоке

Ингредиенты:

кофе молотый — 10 г;

молоко 2,8% — 150 мл;

сахар, корица молотая — по вкусу.

Способ приготовления:

Молотый кофе насыпьте в турку, добавьте молоко, но не смешивайте. Турку поставьте на медленный огонь и снимите, как только начнет подниматься кофейная пенка, снимите турку с огня. Как только пенка опустится, повторите процесс дважды. Подождите 1 минуту, пока осядет кофейная гуща и налейте напиток в чашку. По желанию добавьте сахар и корицу.

К напитку приготовьте вкусный бисквит по рецепту "Телеграфа". Приятного вам пробуждения!