Так галушки готовят в Германии: рецепт картофельных клецков
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Невероятный гарнир к любому блюду
Мы рассказывали, как приготовить интересные капельки-клецки, популярные в Лихтенштейне. Теперь делимся рецептом клецков, которые готовят в Германии. Они большие, их часто подают с жареным луком, шкварками или тушеной капустой.
Эти клецки станут отличным гарниром практически ко всему или отдельным сытным блюдом. Рецептом поделились на портале "Сегодня".
Ингредиенты:
- 1200 г крахмалистого картофеля;
- 2 сырых яичных желтка;
- 20 г сливочного масла;
- 50-100 г картофельного крахмала;
- Щепотка молотого мускатного ореха;
- Соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Картошку моем, опускаем в кипяток. Отвариваем в мундире до готовности. Важно, чтобы она не развалилась в процессе.
- Сливаем воду, накрываем кастрюлю полотенцем и оставляем на 10 минут. Тогда чистим картошку.
- Пропускаем готовый картофель через пресс или мелко натираем. Добавляем в картофель яичные желтки, быстро перемешиваем. Добавляем 50 г крахмала, перемешиваем.
- Сливочное масло растапливаем и немного остужаем. Добавляем в картофель вместе с солью и мускатным орехом. Перемешиваем.
- Из картофельного теста формируем 12 больших кольцов. Воду в большой кастрюле доводим до кипения, солим.
- Варим 10-15 минут, пока они не уплывут. После этого варим еще 5 минут и вынимаем из кастрюли шумовкой.
Подаются такие клецки как гарнир с жареным луком к мясным блюдам. Будет очень вкусно приготовить их к сочным котлетам.