Так галушки готовят в Германии: рецепт картофельных клецков

Невероятный гарнир к любому блюду

Мы рассказывали, как приготовить интересные капельки-клецки, популярные в Лихтенштейне. Теперь делимся рецептом клецков, которые готовят в Германии. Они большие, их часто подают с жареным луком, шкварками или тушеной капустой.

Эти клецки станут отличным гарниром практически ко всему или отдельным сытным блюдом. Рецептом поделились на портале "Сегодня".

Ингредиенты:

1200 г крахмалистого картофеля;

2 сырых яичных желтка;

20 г сливочного масла;

50-100 г картофельного крахмала;

Щепотка молотого мускатного ореха;

Соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Картошку моем, опускаем в кипяток. Отвариваем в мундире до готовности. Важно, чтобы она не развалилась в процессе. Сливаем воду, накрываем кастрюлю полотенцем и оставляем на 10 минут. Тогда чистим картошку. Пропускаем готовый картофель через пресс или мелко натираем. Добавляем в картофель яичные желтки, быстро перемешиваем. Добавляем 50 г крахмала, перемешиваем. Сливочное масло растапливаем и немного остужаем. Добавляем в картофель вместе с солью и мускатным орехом. Перемешиваем. Из картофельного теста формируем 12 больших кольцов. Воду в большой кастрюле доводим до кипения, солим. Варим 10-15 минут, пока они не уплывут. После этого варим еще 5 минут и вынимаем из кастрюли шумовкой.

Подаются такие клецки как гарнир с жареным луком к мясным блюдам. Будет очень вкусно приготовить их к сочным котлетам.