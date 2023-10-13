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Так галушки готовят в Германии: рецепт картофельных клецков

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Попробуйте – и будете готовить постоянно
Попробуйте – и будете готовить постоянно. Фото Сегодня

Невероятный гарнир к любому блюду

Мы рассказывали, как приготовить интересные капельки-клецки, популярные в Лихтенштейне. Теперь делимся рецептом клецков, которые готовят в Германии. Они большие, их часто подают с жареным луком, шкварками или тушеной капустой.

Эти клецки станут отличным гарниром практически ко всему или отдельным сытным блюдом. Рецептом поделились на портале "Сегодня".

Ингредиенты:

  • 1200 г крахмалистого картофеля;
  • 2 сырых яичных желтка;
  • 20 г сливочного масла;
  • 50-100 г картофельного крахмала;
  • Щепотка молотого мускатного ореха;
  • Соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картошку моем, опускаем в кипяток. Отвариваем в мундире до готовности. Важно, чтобы она не развалилась в процессе.
  2. Сливаем воду, накрываем кастрюлю полотенцем и оставляем на 10 минут. Тогда чистим картошку.
  3. Пропускаем готовый картофель через пресс или мелко натираем. Добавляем в картофель яичные желтки, быстро перемешиваем. Добавляем 50 г крахмала, перемешиваем.
  4. Сливочное масло растапливаем и немного остужаем. Добавляем в картофель вместе с солью и мускатным орехом. Перемешиваем.
  5. Из картофельного теста формируем 12 больших кольцов. Воду в большой кастрюле доводим до кипения, солим.
  6. Варим 10-15 минут, пока они не уплывут. После этого варим еще 5 минут и вынимаем из кастрюли шумовкой.

Подаются такие клецки как гарнир с жареным луком к мясным блюдам. Будет очень вкусно приготовить их к сочным котлетам.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Тесто #Галушки