Просто смешайте фарш и кефир: все будут просить рецепт этих ленивых пирожков

Сытный и быстрый ужин для всей семьи

Даже у самого опытного кулинара рано или поздно возникает вопрос, что приготовить на ужин. И если надоели даже любимые котлеты, беляши и чебуреки, предлагаем приготовить ленивые пирожки.

Для их приготовления по рецепту Сlutch потребуется совсем немного продуктов, и те вы найдете дома или купите в магазине по соседству. На приготовление ужина вы потратите много времени. Именно поэтому такие пирожки станут отличным решением для тех, кто не любит много времени проводить на кухне.

Как приготовить ленивые пирожки

Ингредиенты:

фарш – 400 г;

йогурт или кефир – 1 стакан 200 мл;

лук – 1 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

яйца-1 шт.;

мука – 2 ст.;

укроп – пара веточек;

черный молотый перец – щепотка;

соль – 1/2 ч. л.;

вода-1/3 стакана.

Способ приготовления:

Фарш смешиваем с кефиром, добавляем мелко нарезанную луковицу и пропущенный через пресс чеснок. Отделяем желток от яйца, добавляем в фарш. Туда же отправляем измельченный укроп. Все солим, перчим, добавляем пару ложек муки. Белок из яйца взбиваем в пену, добавляем в фарш и все тщательно перемешиваем. Формируем пирожки, отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарим пирожки на среднем огне под крышкой 5-10 минут.

К пирожкам подавайте необычный соус из яблок по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!