Сырники без муки и масла: вы будете готовить только так
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Немного времени, простые продукты — и на столе шикарный завтрак
Золотистые пышные сырники – один из самых любимых завтраков. Их вариантов достаточно много: сладкие или соленые с укропом, сырники с маком или геркулесом.
Если же вы не хотите обходиться с тестом и мукой, РrostoWay предлагает простой рецепт сырников с манкой. Она поглотит влагу из сыра и не даст им расплыться на сковороде. Это простое в приготовлении блюдо станет вашим любимым.
Как приготовить сырники без масла и муки
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 500 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 2-3 ст. л.;
- ванильный сахар – 1 пакетик;
- манка – 5 ст. л.;
- соль – щепотка;
- изюм, курага, мак – по желанию по 50 г;
- сливочное масло – для запекания.
Способ приготовления:
- Сыр тщательно перетрите вилкой.
- В сыр добавьте яйцо, обычный и ванильный сахар, манку. Все снова перемешайте, по желанию добавьте изюм (курагу, мак).
- Готовому тесту дайте настояться 15-30 минут, пока манка не разбухнет. Через указанное время руками сформуйте сырники.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом, присыпьте немного манкой и выложите сырники.
- Духовку разогрейте до 190 градусов и отправьте запекаться сырники на 10-15 минут.
Подавайте такие сырники с шоколадным кремом по рецепту "Телеграфа". Вы получите настоящее удовольствие!