Сырники без муки и масла: вы будете готовить только так

Немного времени, простые продукты — и на столе шикарный завтрак

Золотистые пышные сырники – один из самых любимых завтраков. Их вариантов достаточно много: сладкие или соленые с укропом, сырники с маком или геркулесом.

Если же вы не хотите обходиться с тестом и мукой, РrostoWay предлагает простой рецепт сырников с манкой. Она поглотит влагу из сыра и не даст им расплыться на сковороде. Это простое в приготовлении блюдо станет вашим любимым.

Как приготовить сырники без масла и муки

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 500 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 2-3 ст. л.;

ванильный сахар – 1 пакетик;

манка – 5 ст. л.;

соль – щепотка;

изюм, курага, мак – по желанию по 50 г;

сливочное масло – для запекания.

Способ приготовления:

Сыр тщательно перетрите вилкой. В сыр добавьте яйцо, обычный и ванильный сахар, манку. Все снова перемешайте, по желанию добавьте изюм (курагу, мак). Готовому тесту дайте настояться 15-30 минут, пока манка не разбухнет. Через указанное время руками сформуйте сырники. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, присыпьте немного манкой и выложите сырники. Духовку разогрейте до 190 градусов и отправьте запекаться сырники на 10-15 минут.

Подавайте такие сырники с шоколадным кремом по рецепту "Телеграфа". Вы получите настоящее удовольствие!