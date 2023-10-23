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Сырники без муки и масла: вы будете готовить только так

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Эти сырники будут есть все без исключения
Эти сырники будут есть все без исключения. Фото prostoway

Немного времени, простые продукты — и на столе шикарный завтрак

Золотистые пышные сырники – один из самых любимых завтраков. Их вариантов достаточно много: сладкие или соленые с укропом, сырники с маком или геркулесом.

Если же вы не хотите обходиться с тестом и мукой, РrostoWay предлагает простой рецепт сырников с манкой. Она поглотит влагу из сыра и не даст им расплыться на сковороде. Это простое в приготовлении блюдо станет вашим любимым.

Как приготовить сырники без масла и муки

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 500 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 2-3 ст. л.;
  • ванильный сахар – 1 пакетик;
  • манка – 5 ст. л.;
  • соль – щепотка;
  • изюм, курага, мак – по желанию по 50 г;
  • сливочное масло – для запекания.

Способ приготовления:

  1. Сыр тщательно перетрите вилкой.
  2. В сыр добавьте яйцо, обычный и ванильный сахар, манку. Все снова перемешайте, по желанию добавьте изюм (курагу, мак).
  3. Готовому тесту дайте настояться 15-30 минут, пока манка не разбухнет. Через указанное время руками сформуйте сырники.
  4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, присыпьте немного манкой и выложите сырники.
  5. Духовку разогрейте до 190 градусов и отправьте запекаться сырники на 10-15 минут.

Подавайте такие сырники с шоколадным кремом по рецепту "Телеграфа". Вы получите настоящее удовольствие!

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#Рецепт #Завтрак #Сырники #Готовим дома