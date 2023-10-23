Сирники без борошна та олії: ви готуватимете тільки так

Небагато часу, прості продукти — і на столі шикарний сніданок

Золотисті пишні сирники – один із найулюбленіших сніданків. Їх варіантів досить багато: солодкі чи солоні з кропом, сирники з маком чи геркулесом.

Якщо ж ви не хочете поратись з тістом і борошном, РrostoWay пропонує простий рецепт сирників з манкою. Вона поглине вологу із сиру та не дасть їм розпливтися на сковороді. Ця проста у приготуванні страва стане вашим улюбленим.

Як приготувати сирники без олії та борошна

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 500 г;

яйце – 1 шт.;

цукор – 2-3 ст. л.;

ванільний цукор – 1 пакетик;

манка – 5 ст. л.;

сіль — щіпка;

родзинки, курага, мак – за бажанням по 50 г;

вершкове масло – для запікання.

Спосіб приготування:

Сир ретельно перетріть вилкою. До сиру додайте яйце, звичайний та ванільний цукор, манку. Все знову перемішайте, за бажанням додайте родзинки (курагу, мак). Готовому тісту дайте настоятися 15-30 хвилин, поки манка не розбухне. Через вказаний час руками сформуйте сирники. Форму для запікання змастіть вершковим маслом, трохи присипте манкою і викладіть сирники. Духовку розігрійте до 190 градусів і відправте запікати сирники на 10-15 хвилин.

Подавайте такі сирники із шоколадним кремом за рецептом "Телеграфа". Ви отримаєте справжнє задоволення!