Сирники без борошна та олії: ви готуватимете тільки так
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Небагато часу, прості продукти — і на столі шикарний сніданок
Золотисті пишні сирники – один із найулюбленіших сніданків. Їх варіантів досить багато: солодкі чи солоні з кропом, сирники з маком чи геркулесом.
Якщо ж ви не хочете поратись з тістом і борошном, РrostoWay пропонує простий рецепт сирників з манкою. Вона поглине вологу із сиру та не дасть їм розпливтися на сковороді. Ця проста у приготуванні страва стане вашим улюбленим.
Як приготувати сирники без олії та борошна
Інгредієнти:
- кисломолочний сир – 500 г;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 2-3 ст. л.;
- ванільний цукор – 1 пакетик;
- манка – 5 ст. л.;
- сіль — щіпка;
- родзинки, курага, мак – за бажанням по 50 г;
- вершкове масло – для запікання.
Спосіб приготування:
- Сир ретельно перетріть вилкою.
- До сиру додайте яйце, звичайний та ванільний цукор, манку. Все знову перемішайте, за бажанням додайте родзинки (курагу, мак).
- Готовому тісту дайте настоятися 15-30 хвилин, поки манка не розбухне. Через вказаний час руками сформуйте сирники.
- Форму для запікання змастіть вершковим маслом, трохи присипте манкою і викладіть сирники.
- Духовку розігрійте до 190 градусів і відправте запікати сирники на 10-15 хвилин.
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