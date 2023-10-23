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Сирники без борошна та олії: ви готуватимете тільки так

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ці сирники будуть їсти всі без винятку
Ці сирники будуть їсти всі без винятку. Фото prostoway

Небагато часу, прості продукти — і на столі шикарний сніданок

Золотисті пишні сирники – один із найулюбленіших сніданків. Їх варіантів досить багато: солодкі чи солоні з кропом, сирники з маком чи геркулесом.

Якщо ж ви не хочете поратись з тістом і борошном, РrostoWay пропонує простий рецепт сирників з манкою. Вона поглине вологу із сиру та не дасть їм розпливтися на сковороді. Ця проста у приготуванні страва стане вашим улюбленим.

Як приготувати сирники без олії та борошна

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир – 500 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 2-3 ст. л.;
  • ванільний цукор – 1 пакетик;
  • манка – 5 ст. л.;
  • сіль — щіпка;
  • родзинки, курага, мак – за бажанням по 50 г;
  • вершкове масло – для запікання.

Спосіб приготування:

  1. Сир ретельно перетріть вилкою.
  2. До сиру додайте яйце, звичайний та ванільний цукор, манку. Все знову перемішайте, за бажанням додайте родзинки (курагу, мак).
  3. Готовому тісту дайте настоятися 15-30 хвилин, поки манка не розбухне. Через вказаний час руками сформуйте сирники.
  4. Форму для запікання змастіть вершковим маслом, трохи присипте манкою і викладіть сирники.
  5. Духовку розігрійте до 190 градусів і відправте запікати сирники на 10-15 хвилин.

Подавайте такі сирники із шоколадним кремом за рецептом "Телеграфа". Ви отримаєте справжнє задоволення!

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Сирники #Готуємо вдома