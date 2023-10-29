Такую намазку вы с удовольствием приготовите и с удовольствием съедите
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Отличный вариант, чтобы утолить голод
Самые разнообразные намазки мы готовим практически ежедневно. Они уместны и на праздничный стол, и для ежедневного перекуса в случая сильного голода. Да и готовятся они очень легко.
Сегодня вместе с "Фокус" приготовим намазки с сардинами. Сытное блюдо отлично утолит даже самый сильный голод. Бутерброды с такой намазкой отлично подойдут и для завтрака, так и на перекус.
Как приготовить намазку из сардин
Ингредиенты:
- сардины – 1 банка;
- лук-шалот — 1/2 шт.;
- яйца (вареные) – 3 шт.;
- сыр – 50 гр;
- майонез – 1 ст. л.;
- специи: соль, перец – по вкусу,
- багет/батон;
- чеснок – 1 зубчик;
- листья салата, огурец – для подачи.
Способ приготовления:
- В отдельную емкость из сардин слейте жидкость. Саму сардину разомните вилкой до однородности.
- У вареных яиц отделите белки от желтков. Белки вместе с сыром натрите на мелкую терку, добавьте к рыбе.
- Лук очистите, мелко нарежьте и добавьте к сардинам. Туда же добавьте специи, майонез и все перемешайте до однородной массы. При необходимости добавьте несколько ложек жидкости из сардины. Намазка готова
- Багет порежьте на ломтики и обжарьте на небольшом количестве масла с двух сторон до золотистой корочки. Каждый поджаренный ломтик натрите слегка зубчиком чеснока с одной стороны.
- На каждый кусочек хлеба намажьте рыбную смесь и положите на тарелку с выложенными листьями салата, украсьте кружочками огурца и натертым на мелкую терку желтком.
Такую намазку можно также подавать с чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Это божественно вкусно.