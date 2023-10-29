Такую намазку вы с удовольствием приготовите и с удовольствием съедите

Отличный вариант, чтобы утолить голод

Самые разнообразные намазки мы готовим практически ежедневно. Они уместны и на праздничный стол, и для ежедневного перекуса в случая сильного голода. Да и готовятся они очень легко.

Сегодня вместе с "Фокус" приготовим намазки с сардинами. Сытное блюдо отлично утолит даже самый сильный голод. Бутерброды с такой намазкой отлично подойдут и для завтрака, так и на перекус.

Как приготовить намазку из сардин

Ингредиенты:

сардины – 1 банка;

лук-шалот — 1/2 шт.;

яйца (вареные) – 3 шт.;

сыр – 50 гр;

майонез – 1 ст. л.;

специи: соль, перец – по вкусу,

багет/батон;

чеснок – 1 зубчик;

листья салата, огурец – для подачи.

Способ приготовления:

В отдельную емкость из сардин слейте жидкость. Саму сардину разомните вилкой до однородности. У вареных яиц отделите белки от желтков. Белки вместе с сыром натрите на мелкую терку, добавьте к рыбе. Лук очистите, мелко нарежьте и добавьте к сардинам. Туда же добавьте специи, майонез и все перемешайте до однородной массы. При необходимости добавьте несколько ложек жидкости из сардины. Намазка готова Багет порежьте на ломтики и обжарьте на небольшом количестве масла с двух сторон до золотистой корочки. Каждый поджаренный ломтик натрите слегка зубчиком чеснока с одной стороны. На каждый кусочек хлеба намажьте рыбную смесь и положите на тарелку с выложенными листьями салата, украсьте кружочками огурца и натертым на мелкую терку желтком.

Такую намазку можно также подавать с чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Это божественно вкусно.