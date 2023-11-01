Если гости на пороге: салат из трех ингредиентов за пять минут
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Вкусный и сытный салат с ветчиной и ананасами
Мы часто готовим самые разнообразные салаты. Ведь это вкусно, просто, питательно и интересно.
Если много времени на готовку нет или нежданно пришли друзья в гости, можно приготовить простой, но вкусный салатик на скорую руку. Как это сделать, рассказывает "Apelsinka".
Как приготовить салат с ананасами и ветчиной
Ингредиенты:
- ананасы консервированные — 1 банка;
- сыр твердый — 200 г;
- ветчина — 300 г;
- чеснок — 1 зуб.;
- майонез — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Ананас нарезать кубиками.
- Ветчину нарезать кубиками.
- Сыр натереть на крупной терке.
- Чеснок выдавить через пресс.
- Смешать все ингредиенты, заправить майонезом, посолить по вкусу.
А если вы любите экспериментировать с приготовлением салатов, рекомендуем попробовать салат с фетой и баклажанами. Все ингредиенты по вкусу отлично сочетаются между собой.