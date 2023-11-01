Если гости на пороге: салат из трех ингредиентов за пять минут

Вкусный и сытный салат с ветчиной и ананасами

Мы часто готовим самые разнообразные салаты. Ведь это вкусно, просто, питательно и интересно.

Если много времени на готовку нет или нежданно пришли друзья в гости, можно приготовить простой, но вкусный салатик на скорую руку. Как это сделать, рассказывает "Apelsinka".

Как приготовить салат с ананасами и ветчиной

Ингредиенты:

ананасы консервированные — 1 банка;

сыр твердый — 200 г;

ветчина — 300 г;

чеснок — 1 зуб.;

майонез — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Ананас нарезать кубиками. Ветчину нарезать кубиками. Сыр натереть на крупной терке. Чеснок выдавить через пресс. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом, посолить по вкусу.

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