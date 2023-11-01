Укр

Если гости на пороге: салат из трех ингредиентов за пять минут

Автор
Мария Швец Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
На приготовление чудо-закуски понадобится несколько минут
На приготовление чудо-закуски понадобится несколько минут. Фото receptisalatov.com

Вкусный и сытный салат с ветчиной и ананасами

Мы часто готовим самые разнообразные салаты. Ведь это вкусно, просто, питательно и интересно.

Если много времени на готовку нет или нежданно пришли друзья в гости, можно приготовить простой, но вкусный салатик на скорую руку. Как это сделать, рассказывает "Apelsinka".

Как приготовить салат с ананасами и ветчиной

Ингредиенты:

  • ананасы консервированные — 1 банка;
  • сыр твердый — 200 г;
  • ветчина — 300 г;
  • чеснок — 1 зуб.;
  • майонез — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Ананас нарезать кубиками.
  2. Ветчину нарезать кубиками.
  3. Сыр натереть на крупной терке.
  4. Чеснок выдавить через пресс.
  5. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом, посолить по вкусу.

А если вы любите экспериментировать с приготовлением салатов, рекомендуем попробовать салат с фетой и баклажанами. Все ингредиенты по вкусу отлично сочетаются между собой.

Теги:
#Салат #Закуска #Готовим дома