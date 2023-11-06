Никакой больше яичницы на масле: новый способ жарки яиц покоряет сердца кулинаров
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Такие карамелизированные сливочные яйца получаются значительно вкуснее, чем обычные
Мы делились рецептом вкусного и пышного омлета. Теперь рассказываем о новом интересном способе жарки яиц. Вы могли о нем и не знать.
Этот рецепт жареных яиц может полностью переосмыслить ваш взгляд на их приготовление. Яичница получается нереально вкусной. Как ее готовить, рассказали на life.nv.ua.
Ингредиенты:
- сливки
- соль
- яйца
Способ приготовления:
- Выбираем сковороду с антипригарным покрытием и крышкой. На холодную сковороду наливаем достаточное количество жирных сливок для создания тонкого слоя.
- Добавляем соль по вкусу и затем разбиваем яйца в сковороду. Сразу увеличиваем огонь до максимума и начинаем приготовление яиц.
- Сливки в сковороде будут кипеть и распариваться. Постепенно они разделятся на жидкий сливочный жир и твердые частицы сливочного масла. На газовой плите сливки еще и начнут карамелизоваться на краях, а на электрической или индукционной плите – нет.
- Когда белки яиц почти затвердеют, а сливки загустеют, снимаем сковороду с огня и накрываем крышкой на минуту. За это время процесс отвердения белков завершится.
Такая яичница объединяет разные вкусы и текстуры, поэтому этот способ приготовления так удивителен. Также мы рассказывали, как приготовить классический пашот.