Никакой больше яичницы на масле: новый способ жарки яиц покоряет сердца кулинаров

Такие карамелизированные сливочные яйца получаются значительно вкуснее, чем обычные

Мы делились рецептом вкусного и пышного омлета. Теперь рассказываем о новом интересном способе жарки яиц. Вы могли о нем и не знать.

Этот рецепт жареных яиц может полностью переосмыслить ваш взгляд на их приготовление. Яичница получается нереально вкусной. Как ее готовить, рассказали на life.nv.ua.

Ингредиенты:

сливки

соль

яйца

Способ приготовления:

Выбираем сковороду с антипригарным покрытием и крышкой. На холодную сковороду наливаем достаточное количество жирных сливок для создания тонкого слоя. Добавляем соль по вкусу и затем разбиваем яйца в сковороду. Сразу увеличиваем огонь до максимума и начинаем приготовление яиц. Сливки в сковороде будут кипеть и распариваться. Постепенно они разделятся на жидкий сливочный жир и твердые частицы сливочного масла. На газовой плите сливки еще и начнут карамелизоваться на краях, а на электрической или индукционной плите – нет. Когда белки яиц почти затвердеют, а сливки загустеют, снимаем сковороду с огня и накрываем крышкой на минуту. За это время процесс отвердения белков завершится.

Такая яичница объединяет разные вкусы и текстуры, поэтому этот способ приготовления так удивителен. Также мы рассказывали, как приготовить классический пашот.