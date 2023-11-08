Галушки по этому рецепту очень любят в Германии: готовим картофельные клецки
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Отправимся в Германию с этим рецептом
Хотя галушки считаются традиционным украинским блюдом, делают их и в Германии. Называются они клецки и готовятся как из отварного картофеля, так и с добавлением сырого.
"Сегодня" рассказывают, что подают это блюдо часто с жареным луком, шкварками или тушеной капустой. Такие клецки отлично подойдут практически ко всему — подавать их можно и с запеченным мясом, и с курицей, и с тушеной капустой.
Как приготовить немецкие картофельные клецки
Ингредиенты:
- 1200 г крахмалистого картофеля;
- 2 сырых яичных желтка;
- 20 г сливочного масла;
- 50-100 г картофельного крахмала;
- щепотка молотого мускатного ореха;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель моем, отправляем в кипящую воду и варим в мундире 15-20 минут до готовности. Воду сливаем, накрываем кастрюлю с картошкой полотенцем и оставляем на 10 минут, через указанное время чистим.
- Картофель мелко натираем, добавляем яичные желтки и быстро все перемешиваем. Туда же отправляем крахмал, все опять перемешиваем. Если масса выглядит слишком жидкой, добавляем еще немного крахмала.
- В картофельную массу солим, добавляем мускатный орех и растопленное сливочное масло, все перемешиваем. Из полученного теста формируем 12 крупных клецок.
- В большой кастрюле кипятим воду, солим и отправляем клецки. Варим их 10-15 минут, пока клецки не всплывут. После этого продолжаем варить еще 5 минут и вынимаем шумовкой.
Подавать клецки можно в качестве гарнира с жареным луком к мясным блюдам по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!