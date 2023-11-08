Галушки по этому рецепту очень любят в Германии: готовим картофельные клецки

Отправимся в Германию с этим рецептом

Хотя галушки считаются традиционным украинским блюдом, делают их и в Германии. Называются они клецки и готовятся как из отварного картофеля, так и с добавлением сырого.

"Сегодня" рассказывают, что подают это блюдо часто с жареным луком, шкварками или тушеной капустой. Такие клецки отлично подойдут практически ко всему — подавать их можно и с запеченным мясом, и с курицей, и с тушеной капустой.

Как приготовить немецкие картофельные клецки

Ингредиенты:

1200 г крахмалистого картофеля;

2 сырых яичных желтка;

20 г сливочного масла;

50-100 г картофельного крахмала;

щепотка молотого мускатного ореха;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель моем, отправляем в кипящую воду и варим в мундире 15-20 минут до готовности. Воду сливаем, накрываем кастрюлю с картошкой полотенцем и оставляем на 10 минут, через указанное время чистим. Картофель мелко натираем, добавляем яичные желтки и быстро все перемешиваем. Туда же отправляем крахмал, все опять перемешиваем. Если масса выглядит слишком жидкой, добавляем еще немного крахмала. В картофельную массу солим, добавляем мускатный орех и растопленное сливочное масло, все перемешиваем. Из полученного теста формируем 12 крупных клецок. В большой кастрюле кипятим воду, солим и отправляем клецки. Варим их 10-15 минут, пока клецки не всплывут. После этого продолжаем варить еще 5 минут и вынимаем шумовкой.

Подавать клецки можно в качестве гарнира с жареным луком к мясным блюдам по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!