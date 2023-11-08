Потрясающий салат из сырой свеклы: вам даже варить ее не нужно

Необычнее блюда вы не пробовали

Свекла – важный и вкусный ингредиент нашей кухни. С ним можно приготовить не только любимый борщ и привычный винегрет, но и множество самых разнообразных салатов.

Сегодня Shuba предлагает приготовить совершенно новый, необычный салат — из сырой свеклы. Именно этот овощ в комбинации с вареным картофелем создает интересную вкусовую и текстурную комбинацию. Кстати, яйца можно натереть и добавить в салат или разрезать на четыре части и выложить вокруг блюда. Такой салат легко и быстро готовить, удобно есть и подавать.

Как приготовить салат из сырой свеклы

Ингредиенты на 4 порции:

свекла — 750 г;

картофель — 200 г;

огурец свежий — 200 г;

лук — 40 г;

яйца куриные — 2 шт.;

перец черный молотый, соль, растительное масло — по вкусу;

петрушка, веточка — 2 шт.;

майонез 50% — по вкусу.

Способ приготовления:

Картошку отварите в мундире до готовности. Яйца отварите вкрутую. Сырую свеклу очистите, натрите на крупной терке. Огурец очистите, натрите крупно, отожмите сок и добавьте к свекле. Туда же добавьте очищенный натертый картофель. Лук нашинкуйте, петрушку мелко нарежьте, добавьте к остальным овощам. Салат посолите, добавьте перец и растительное масло по вкусу, сверху натрите вареные яйца и перемешайте. Добавьте майонез и украсьте петрушкой.

Ранее мы рассказывали, как приготовить вкуснейший салат из обычной свеклы. Попробуйте — и не пожалеете!