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Потрясающий салат из сырой свеклы: вам даже варить ее не нужно

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такой салат способен удивить даже опытных кулинаров
Такой салат способен удивить даже опытных кулинаров. Фото ibilingua.com

Необычнее блюда вы не пробовали

Свекла – важный и вкусный ингредиент нашей кухни. С ним можно приготовить не только любимый борщ и привычный винегрет, но и множество самых разнообразных салатов.

Сегодня Shuba предлагает приготовить совершенно новый, необычный салат — из сырой свеклы. Именно этот овощ в комбинации с вареным картофелем создает интересную вкусовую и текстурную комбинацию. Кстати, яйца можно натереть и добавить в салат или разрезать на четыре части и выложить вокруг блюда. Такой салат легко и быстро готовить, удобно есть и подавать.

Как приготовить салат из сырой свеклы

Ингредиенты на 4 порции:

  • свекла — 750 г;
  • картофель — 200 г;
  • огурец свежий — 200 г;
  • лук — 40 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • перец черный молотый, соль, растительное масло — по вкусу;
  • петрушка, веточка — 2 шт.;
  • майонез 50% — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картошку отварите в мундире до готовности. Яйца отварите вкрутую.
  2. Сырую свеклу очистите, натрите на крупной терке. Огурец очистите, натрите крупно, отожмите сок и добавьте к свекле. Туда же добавьте очищенный натертый картофель.
  3. Лук нашинкуйте, петрушку мелко нарежьте, добавьте к остальным овощам.
  4. Салат посолите, добавьте перец и растительное масло по вкусу, сверху натрите вареные яйца и перемешайте. Добавьте майонез и украсьте петрушкой.

Ранее мы рассказывали, как приготовить вкуснейший салат из обычной свеклы. Попробуйте — и не пожалеете!

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#Рецепт #Свекла #Салат #Готовим дома