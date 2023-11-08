Потрясающий салат из сырой свеклы: вам даже варить ее не нужно
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Необычнее блюда вы не пробовали
Свекла – важный и вкусный ингредиент нашей кухни. С ним можно приготовить не только любимый борщ и привычный винегрет, но и множество самых разнообразных салатов.
Сегодня Shuba предлагает приготовить совершенно новый, необычный салат — из сырой свеклы. Именно этот овощ в комбинации с вареным картофелем создает интересную вкусовую и текстурную комбинацию. Кстати, яйца можно натереть и добавить в салат или разрезать на четыре части и выложить вокруг блюда. Такой салат легко и быстро готовить, удобно есть и подавать.
Как приготовить салат из сырой свеклы
Ингредиенты на 4 порции:
- свекла — 750 г;
- картофель — 200 г;
- огурец свежий — 200 г;
- лук — 40 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- перец черный молотый, соль, растительное масло — по вкусу;
- петрушка, веточка — 2 шт.;
- майонез 50% — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картошку отварите в мундире до готовности. Яйца отварите вкрутую.
- Сырую свеклу очистите, натрите на крупной терке. Огурец очистите, натрите крупно, отожмите сок и добавьте к свекле. Туда же добавьте очищенный натертый картофель.
- Лук нашинкуйте, петрушку мелко нарежьте, добавьте к остальным овощам.
- Салат посолите, добавьте перец и растительное масло по вкусу, сверху натрите вареные яйца и перемешайте. Добавьте майонез и украсьте петрушкой.
Ранее мы рассказывали, как приготовить вкуснейший салат из обычной свеклы. Попробуйте — и не пожалеете!