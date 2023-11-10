Сладости, как в ресторане, из трех ингредиентов: рецепт простейшей вкуснятины
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Понадобится молоко, нутелла и еще один ингредиент
Мы делились рецептом замечательных рогаликов с начинкой. Теперь рассказываем, как приготовить гораздо более простой десерт. Для этого нежного мусса не понадобится ни тесто, ни выпекание.
Главное – подготовьте подходящую форму. Десерт получается столь вкусным, что оттянуть детей от блюда будет невозможно. Как его приготовить, рассказали на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- 600 мл молока;
- 380 г нутеллы;
- 10 г агар-агара.
Способ приготовления:
- В сотейник выливаем молоко, добавляем агар-агар. Тщательно размешиваем венчиком.
- Отставляем сотейник на 15 минут для настаивания. Когда это время пройдет, ставим кастрюльку на огонь. Открываем баночку нутеллы и перекладываем ее содержимое в молоко.
- Разогреваем, постоянно перемешивая массу. Когда нутелла будет растворяться, молоко будет приобретать шоколадный оттенок.
- Когда масса закипит, переливаем ее в чистую сухую форму. Просто в форме перемешиваем немного венчиком – чтобы не осталось никаких пузырьков воздуха.
- Оставляем мусс до полного остывания. После этого ставим в холодильник на 2 часа.
Для подачи десерт переворачиваем на плоскую тарелку. Вкус не похож ни на желе, ни на крем. Также мы рассказывали об интересном способе, который позволяет пожарить яйца.