Сладости, как в ресторане, из трех ингредиентов: рецепт простейшей вкуснятины

Понадобится молоко, нутелла и еще один ингредиент

Мы делились рецептом замечательных рогаликов с начинкой. Теперь рассказываем, как приготовить гораздо более простой десерт. Для этого нежного мусса не понадобится ни тесто, ни выпекание.

Главное – подготовьте подходящую форму. Десерт получается столь вкусным, что оттянуть детей от блюда будет невозможно. Как его приготовить, рассказали на портале "1 минута".

Ингредиенты:

600 мл молока;

380 г нутеллы;

10 г агар-агара.

Способ приготовления:

В сотейник выливаем молоко, добавляем агар-агар. Тщательно размешиваем венчиком. Отставляем сотейник на 15 минут для настаивания. Когда это время пройдет, ставим кастрюльку на огонь. Открываем баночку нутеллы и перекладываем ее содержимое в молоко. Разогреваем, постоянно перемешивая массу. Когда нутелла будет растворяться, молоко будет приобретать шоколадный оттенок. Когда масса закипит, переливаем ее в чистую сухую форму. Просто в форме перемешиваем немного венчиком – чтобы не осталось никаких пузырьков воздуха. Оставляем мусс до полного остывания. После этого ставим в холодильник на 2 часа.

Для подачи десерт переворачиваем на плоскую тарелку. Вкус не похож ни на желе, ни на крем. Также мы рассказывали об интересном способе, который позволяет пожарить яйца.