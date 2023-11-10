Солодощі, як у ресторані, з трьох інгредієнтів: рецепт найпростішої смакоти

Знадобиться молоко, нутелла, та ще один інгредієнт

Ми ділились рецептом чудових рогаликів з начинкою. Тепер розповідаємо, як приготувати значно простіший десерт. Для цього ніжного мусу не знадобиться ні тісто, ні випікання.

Головне — підготуйте підходящу форму. Десерт виходить настільки смачним, що відтягнути дітей від страви буде неможливо. Як його приготувати, розповіли на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

600 мл молока;

380 г нутелли;

10 г агар-агару.

Спосіб приготування:

У сотейник виливаємо молоко, додаємо агар-агар. Ретельно розмішуємо вінчиком. Відставляємо сотейник на 15 хвилин для настоювання. Коли цей час сплине, ставимо каструльку на вогонь. Відкриваємо баночку нутелли і перекладаємо її вміст у молоко. Розігріваємо, постійно перемішуючи масу. Коли нутелла буде розчинятися, молоко набуватиме шоколадного відтінку. Коли маса закипить, переливаємо її у чисту суху форму. Просто у формі преемішуємо трохи вінчиком — щоб не залишилося жодних пухирців повітря. Залишаємо мус до повного остигання. Після цього ставимо у холодильник на 2 години.

Для подачі десерт перевертаємо на пласку таріль. Смак не схожий ані на желе, ані на крем. Також ми розповідали про цікавий спосіб, який дозволяє посмажити яйця.