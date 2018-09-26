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Рецепт дня: вертута с тыквой, изюмом и орехами

Вертута с тыквой, изюмом и орехами
07:44 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: povar.ru

Вы можете добавить в начинку немного молотой корицы.

Вертута – рулет из вытяжного теста, популярный в молдавской кухне. Сегодня мы расскажем, как приготовить осеннюю вертуту с ароматной начинкой из тыквы, изюма и орехов.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 150 мл молока
  • 1 желток
  • 25 г сливочного масла
  • 300 г муки
  • 0,5 ч.л. сахара
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 800 г очищенной тыквы
  • 80 г изюма
  • 80 г миндальных лепестков или молотых грецких орехов
  • 2 ст.л. рома или коньяка
  • 3 ст.л. коричневого сахара

Для смазывания и посыпки:

  • 20 г сливочного масла
  • 1 ст.л. сахара
  • 20 мл сливок
  • сахарная пудра

Рецепт приготовления:

1. Отдельно смешать сухие и жидкие ингредиенты, затем соединить их и замесить эластичное тесто. Накрыть полотенцем и дать постоять, пока готовится начинка.

2. Тыкву натереть на мелкой терке, изюм хорошо промыть и залить алкоголем.

3. Отдохнувшее тесто раскатать скалкой в прямоугольник, а затем растянуть руками в большой тонкий пласт. Это удобно делать на большом чистом полотенце. Толстые края срезать.

4. Равномерно выложить на тесто отжатую от лишней жидкости тыкву. Сверху посыпать изюмом и полить алкоголем, в котором он замачивался. Посыпать орехами.

5. Свернуть тесто в рулет, затем скрутить его в "улитку". Осторожно переложить вертуту на противень, застеленный пергаментной бумагой.

6. Сверху ножницами сделать надрезы для выхода пара. Хорошо смазать растопленным маслом и посыпать сахаром.

7. Выпекать при 170 градусах около 1 часа. Через 30 минут от начала выпечки смазать вертуту сливками.

8. Готовую вертуту остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

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Вертута, Вертута с тыквой, Выпечка, Изюм, Орех, Осенняя выпечка, Рецепт, Рецепт дня, Тыква.
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