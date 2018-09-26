Рецепт дня: вертута с тыквой, изюмом и орехами
Вы можете добавить в начинку немного молотой корицы.
Вертута – рулет из вытяжного теста, популярный в молдавской кухне. Сегодня мы расскажем, как приготовить осеннюю вертуту с ароматной начинкой из тыквы, изюма и орехов.
Ингредиенты:
Для теста:
- 150 мл молока
- 1 желток
- 25 г сливочного масла
- 300 г муки
- 0,5 ч.л. сахара
- щепотка соли
Для начинки:
- 800 г очищенной тыквы
- 80 г изюма
- 80 г миндальных лепестков или молотых грецких орехов
- 2 ст.л. рома или коньяка
- 3 ст.л. коричневого сахара
Для смазывания и посыпки:
- 20 г сливочного масла
- 1 ст.л. сахара
- 20 мл сливок
- сахарная пудра
Рецепт приготовления:
1. Отдельно смешать сухие и жидкие ингредиенты, затем соединить их и замесить эластичное тесто. Накрыть полотенцем и дать постоять, пока готовится начинка.
2. Тыкву натереть на мелкой терке, изюм хорошо промыть и залить алкоголем.
3. Отдохнувшее тесто раскатать скалкой в прямоугольник, а затем растянуть руками в большой тонкий пласт. Это удобно делать на большом чистом полотенце. Толстые края срезать.
4. Равномерно выложить на тесто отжатую от лишней жидкости тыкву. Сверху посыпать изюмом и полить алкоголем, в котором он замачивался. Посыпать орехами.
5. Свернуть тесто в рулет, затем скрутить его в "улитку". Осторожно переложить вертуту на противень, застеленный пергаментной бумагой.
6. Сверху ножницами сделать надрезы для выхода пара. Хорошо смазать растопленным маслом и посыпать сахаром.
7. Выпекать при 170 градусах около 1 часа. Через 30 минут от начала выпечки смазать вертуту сливками.
8. Готовую вертуту остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.