Рецепт дня: вертута с тыквой, изюмом и орехами

Вертута – рулет из вытяжного теста, популярный в молдавской кухне. Сегодня мы расскажем, как приготовить осеннюю вертуту с ароматной начинкой из тыквы, изюма и орехов.

Ингредиенты:

Для теста:

150 мл молока

1 желток

25 г сливочного масла

300 г муки

0,5 ч.л. сахара

щепотка соли

Для начинки:

800 г очищенной тыквы

80 г изюма

80 г миндальных лепестков или молотых грецких орехов

2 ст.л. рома или коньяка

3 ст.л. коричневого сахара

Для смазывания и посыпки:

20 г сливочного масла

1 ст.л. сахара

20 мл сливок

сахарная пудра

Рецепт приготовления:

1. Отдельно смешать сухие и жидкие ингредиенты, затем соединить их и замесить эластичное тесто. Накрыть полотенцем и дать постоять, пока готовится начинка.

2. Тыкву натереть на мелкой терке, изюм хорошо промыть и залить алкоголем.

3. Отдохнувшее тесто раскатать скалкой в прямоугольник, а затем растянуть руками в большой тонкий пласт. Это удобно делать на большом чистом полотенце. Толстые края срезать.

4. Равномерно выложить на тесто отжатую от лишней жидкости тыкву. Сверху посыпать изюмом и полить алкоголем, в котором он замачивался. Посыпать орехами.

5. Свернуть тесто в рулет, затем скрутить его в "улитку". Осторожно переложить вертуту на противень, застеленный пергаментной бумагой.

6. Сверху ножницами сделать надрезы для выхода пара. Хорошо смазать растопленным маслом и посыпать сахаром.

7. Выпекать при 170 градусах около 1 часа. Через 30 минут от начала выпечки смазать вертуту сливками.

8. Готовую вертуту остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.