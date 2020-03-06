Скачать
Пятница, 06.03.2020
Кориневич: РФ милитаризирует полуостров, наших крымских детей учат драться и воевать
Кориневич: РФ милитаризирует полуостров, наших крымских детей учат драться и воевать
День в ООС: ВСУ потеряли военнослужащего, еще четверо ранены
День в ООС: ВСУ потеряли военнослужащего, еще четверо ранены
Мойес рассказал о состоянии здоровья Ярмоленко
Мойес рассказал о состоянии здоровья Ярмоленко
Порадуйте своих женщин: оригинальные и легкие рецепты на 8 марта (Фото)
Порадуйте своих женщин: оригинальные и легкие рецепты

Порадуйте своих женщин: оригинальные и легкие рецепты на 8 марта (Фото)

Смотрите фото (4)
Порадуйте своих женщин: оригинальные и легкие рецепты на 8 марта (Фото)
20:21 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Легкие рецепты салатов на 8 марта.

  • 1

    Весенний праздник 8 марта - это не всегда история о подарках. Ужин или завтрак, приготовленный для любимой, сестры или мамы, станет лучшим проявлением заботы. Предлагаем три простых рецепта салатов, на приготовление которых не понадобится больше 15 минут.

    Салат с апельсинами

    Есть рецепты, которые способны моментально создать атмосферу праздника. Салат с апельсинами относится к таким блюдам. Этот салат приглашает к празднованию и ароматом, и вкусом, и внешним видом. А готовится всего лишь за 5 минут.

    Ингредиенты:

    Апельсин - 1 шт.

    Пармиджано - 5 г

    Стебель сельдерея - 20 г

    Анчоусы - 10 г

    Каперсы - 15 г

    Сушеный орегано - 1 г

    Оливки - 20 г

    Маслины - 20 г

    Перец чили - 2 г

    Оливковое масло - 4 г

    Черный перец - 1 г

    Очистите апельсины - срежьте желтую и белую кожицу, после чего нарежьте апельсины кружочками. Выложите их на тарелку по кругу.

    Нарежьте тонкими ломтиками стебель сельдерея, выложите на апельсины.

    Филе анчоусов просушите на бумажном полотенце, чтобы оно вобрало в себя все масло, после чего нарежьте филе пополам вдоль и тоже выложите на апельсины - по кусочку филе на один кружочек.

    Выложите на каждый кружочек апельсина по каперсу. Берите крупные плоды - те, что с плодоножками.

    Измельчите ножом маслины и оливки - их должно быть немного. Выложите и их на тарелку.

    Нарежьте перец чили тонкими кольцами и выложите на апельсины. Осторожно посолите - хотя, если вы не фанат соленого, можно обойтись без соли, ведь она уже есть и в каперсах, и в анчоусах. Поперчите.

    Сверху украсьте салат сушеным орегано и сбрызните оливковым маслом. Натрите пармезан.

  • 2

    Зеленый салат с шампиньонами и кешью, рукколой и цуккини

    Этот рецепт прекрасно подходит для романтического ужина или перекуса для энергичности и хорошего настроения на весь день.

    Ингредиенты:

    Шампиньоны - 130 г

    Руккола - 30 г

    Томаты черри - 50 г

    Цуккини - 30 г

    Морковь - 30 г

    Облепиховое масло - 15 г

    Свекла - 15 г

    Соль - по вкусу

    Перец - по вкусу

    Апельсин - 100 г

    Мед - 3 г

    На середину тарелки выложите рукколу. Выложите нарезанные томаты черри, нарезанные слайсером цуккини и морковь (из них можно свернуть розочки). Тоненько, слайсами, нарежьте свеклу. Выложите ее сверху на салат.

    Подготовьте шампиньоны - для этого на хорошо разогретую сковороду влейте немного воды, бросьте грибы и как будто обжарьте со всех сторон. Затем переложите их в отдельную тарелку, добавьте немного облепихового масла, посолите, поперчите, перемешайте.

    Приготовьте соус - соедините облепиховое масло, сок апельсина и несколько капель меда. Выложите шампиньоны на салат, полейте соусом.

  • 3

    Салат из грибов и сельдерея

    Максимум витаминов и полезных микроэлементов, минимум затраченного времени. Легкий салат станет прекрасной закуской для праздничного дня. Его можно есть как обычный салат, а можно выложить между кусками хлеба.

    Ингредиенты:

    Стебель сельдерея - 100 г

    Шампиньоны - 60 г

    Лимон - 1 шт.

    Пармиджано - 10 г

    Оливковое масло - 50 г

    Соль - 1 г

    Перец - 1 г

    Хлеб - 1 шт.

    Нарежьте стебель сельдерея. Затем нашинкуйте шампиньоны - каждый гриб поделите пополам и нарежьте половинки тоненькими кусочками.

    Выжмите на сельдерей и грибы сок одного лимона - благодаря этому грибы не потемнеют, к тому же сок лимона - очень хороший маринад. Посолите, поперчите по вкусу. Добавьте хлопья пармезана и оливковое масло, перемешайте.

    Разрежьте пополам вдоль ваш любимый багет, выложите салат между хлебами.

Что подарить на 8 марта: интересные идеи для любимых женщин

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Праздник, Рецепты, 8 марта, Рецепт дня, Праздники в марте.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с 8 марта коллег и начальниц, красивые открытки
02 Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 марта
04 Семь книг по психологии, которые перевернут ваш взгляд на жизнь
05 Простые и эффективные средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине запустят реестр профессиональных водителей
В Украине запустят реестр водителей-профессионалов
Замглавы Минкульта написала заявление об увольнении
Замглавы Минкульта написала заявление об увольнении
ВВП упал: в Украине в январе сократилось производство
ВВП упал: в Украине в январе сократилось производство
Спустя 35 лет: звезды &quot;Назад в будущее&quot; сыграли в покер (Фото)
Спустя 35 лет: звезды "Назад в будущее" сыграли в покер (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь