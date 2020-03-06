Порадуйте своих женщин: оригинальные и легкие рецепты на 8 марта (Фото)

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Весенний праздник 8 марта - это не всегда история о подарках. Ужин или завтрак, приготовленный для любимой, сестры или мамы, станет лучшим проявлением заботы. Предлагаем три простых рецепта салатов, на приготовление которых не понадобится больше 15 минут.

Салат с апельсинами

Есть рецепты, которые способны моментально создать атмосферу праздника. Салат с апельсинами относится к таким блюдам. Этот салат приглашает к празднованию и ароматом, и вкусом, и внешним видом. А готовится всего лишь за 5 минут.

Ингредиенты:

Апельсин - 1 шт.

Пармиджано - 5 г

Стебель сельдерея - 20 г

Анчоусы - 10 г

Каперсы - 15 г

Сушеный орегано - 1 г

Оливки - 20 г

Маслины - 20 г

Перец чили - 2 г

Оливковое масло - 4 г

Черный перец - 1 г

Очистите апельсины - срежьте желтую и белую кожицу, после чего нарежьте апельсины кружочками. Выложите их на тарелку по кругу.

Нарежьте тонкими ломтиками стебель сельдерея, выложите на апельсины.

Филе анчоусов просушите на бумажном полотенце, чтобы оно вобрало в себя все масло, после чего нарежьте филе пополам вдоль и тоже выложите на апельсины - по кусочку филе на один кружочек.

Выложите на каждый кружочек апельсина по каперсу. Берите крупные плоды - те, что с плодоножками.

Измельчите ножом маслины и оливки - их должно быть немного. Выложите и их на тарелку.

Нарежьте перец чили тонкими кольцами и выложите на апельсины. Осторожно посолите - хотя, если вы не фанат соленого, можно обойтись без соли, ведь она уже есть и в каперсах, и в анчоусах. Поперчите.

Сверху украсьте салат сушеным орегано и сбрызните оливковым маслом. Натрите пармезан.