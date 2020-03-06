Порадуйте своих женщин: оригинальные и легкие рецепты на 8 марта (Фото)

Весенний праздник 8 марта - это не всегда история о подарках. Ужин или завтрак, приготовленный для любимой, сестры или мамы, станет лучшим проявлением заботы. Предлагаем три простых рецепта салатов, на приготовление которых не понадобится больше 15 минут.
Салат с апельсинами
Есть рецепты, которые способны моментально создать атмосферу праздника. Салат с апельсинами относится к таким блюдам. Этот салат приглашает к празднованию и ароматом, и вкусом, и внешним видом. А готовится всего лишь за 5 минут.
Ингредиенты:
Апельсин - 1 шт.
Пармиджано - 5 г
Стебель сельдерея - 20 г
Анчоусы - 10 г
Каперсы - 15 г
Сушеный орегано - 1 г
Оливки - 20 г
Маслины - 20 г
Перец чили - 2 г
Оливковое масло - 4 г
Черный перец - 1 г
Очистите апельсины - срежьте желтую и белую кожицу, после чего нарежьте апельсины кружочками. Выложите их на тарелку по кругу.
Нарежьте тонкими ломтиками стебель сельдерея, выложите на апельсины.
Филе анчоусов просушите на бумажном полотенце, чтобы оно вобрало в себя все масло, после чего нарежьте филе пополам вдоль и тоже выложите на апельсины - по кусочку филе на один кружочек.
Выложите на каждый кружочек апельсина по каперсу. Берите крупные плоды - те, что с плодоножками.
Измельчите ножом маслины и оливки - их должно быть немного. Выложите и их на тарелку.
Нарежьте перец чили тонкими кольцами и выложите на апельсины. Осторожно посолите - хотя, если вы не фанат соленого, можно обойтись без соли, ведь она уже есть и в каперсах, и в анчоусах. Поперчите.
Сверху украсьте салат сушеным орегано и сбрызните оливковым маслом. Натрите пармезан.
Зеленый салат с шампиньонами и кешью, рукколой и цуккини
Этот рецепт прекрасно подходит для романтического ужина или перекуса для энергичности и хорошего настроения на весь день.
Ингредиенты:
Шампиньоны - 130 г
Руккола - 30 г
Томаты черри - 50 г
Цуккини - 30 г
Морковь - 30 г
Облепиховое масло - 15 г
Свекла - 15 г
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Апельсин - 100 г
Мед - 3 г
На середину тарелки выложите рукколу. Выложите нарезанные томаты черри, нарезанные слайсером цуккини и морковь (из них можно свернуть розочки). Тоненько, слайсами, нарежьте свеклу. Выложите ее сверху на салат.
Подготовьте шампиньоны - для этого на хорошо разогретую сковороду влейте немного воды, бросьте грибы и как будто обжарьте со всех сторон. Затем переложите их в отдельную тарелку, добавьте немного облепихового масла, посолите, поперчите, перемешайте.
Приготовьте соус - соедините облепиховое масло, сок апельсина и несколько капель меда. Выложите шампиньоны на салат, полейте соусом.
Салат из грибов и сельдерея
Максимум витаминов и полезных микроэлементов, минимум затраченного времени. Легкий салат станет прекрасной закуской для праздничного дня. Его можно есть как обычный салат, а можно выложить между кусками хлеба.
Ингредиенты:
Стебель сельдерея - 100 г
Шампиньоны - 60 г
Лимон - 1 шт.
Пармиджано - 10 г
Оливковое масло - 50 г
Соль - 1 г
Перец - 1 г
Хлеб - 1 шт.
Нарежьте стебель сельдерея. Затем нашинкуйте шампиньоны - каждый гриб поделите пополам и нарежьте половинки тоненькими кусочками.
Выжмите на сельдерей и грибы сок одного лимона - благодаря этому грибы не потемнеют, к тому же сок лимона - очень хороший маринад. Посолите, поперчите по вкусу. Добавьте хлопья пармезана и оливковое масло, перемешайте.
Разрежьте пополам вдоль ваш любимый багет, выложите салат между хлебами.