Как охладиться в жаркую погодку: рецепты крутых безалкогольных напитков

В последний месяц лета и его знойные дни можно попробовать утолить жажду не банальным пивом в соседней забегаловке, а чем-то более интересным, например - безалкогольными напитками.

"Телеграф" делится двумя классическими рецептами популярных охлаждающих безалкогольных напитков, которые прекрасно утолят жажду.

Домашний безалкогольный Мохито

Ингредиенты:

Лайм

Лимон

Мята свежая

Вода питьевая или газированная

Сахар

Лед

Приготовление:

Лимон и лайм режем на дольки. Берем половину порции лимона, лайма. Взбиваем в блендере в однородную массу. Добавив сахар и листья мяты.

Получившуюся основу лимонада перекладываем в кувшин, заливаем газированной или простой водой, добавляем оставшиеся целые дольки цитрусовых, листья мяты и лед.

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Коктейль "Секс на пляже"

Ингредиенты:

лед;

персиковый сок - 50 мл.;

апельсиновый фреш - 150 мл.;

сок лайма - 1/2 шт.;

мед - 2 ч.л.;

Приготовление:

В шейкер насыпать лед до половины, влить 50 мл персикового сока и 150 мл апельсинового фреша, добавить сок половины лайма и две чайных ложки меда.

Встряхнуть, перелить в бокал со льдом. Украсить цедрой, долькой апельсина и вишенкой.

Источник: pexels.com

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