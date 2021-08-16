Как охладиться в жаркую погодку: рецепты крутых безалкогольных напитков

В последний месяц лета и его знойные дни можно попробовать утолить жажду не банальным пивом в соседней забегаловке, а чем-то более интересным, например - безалкогольными напитками.
"Телеграф" делится двумя классическими рецептами популярных охлаждающих безалкогольных напитков, которые прекрасно утолят жажду.
Домашний безалкогольный Мохито
Ингредиенты:
Приготовление:
Лимон и лайм режем на дольки. Берем половину порции лимона, лайма. Взбиваем в блендере в однородную массу. Добавив сахар и листья мяты.
Получившуюся основу лимонада перекладываем в кувшин, заливаем газированной или простой водой, добавляем оставшиеся целые дольки цитрусовых, листья мяты и лед.
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Коктейль "Секс на пляже"
Ингредиенты:
Приготовление:
В шейкер насыпать лед до половины, влить 50 мл персикового сока и 150 мл апельсинового фреша, добавить сок половины лайма и две чайных ложки меда.
Встряхнуть, перелить в бокал со льдом. Украсить цедрой, долькой апельсина и вишенкой.
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