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Как охладиться в жаркую погодку: рецепты крутых безалкогольных напитков

Как охладиться в жаркую погодку: рецепты крутых безалкогольных напитков
15:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В последний месяц лета и его знойные дни можно попробовать утолить жажду не банальным пивом в соседней забегаловке, а чем-то более интересным, например - безалкогольными напитками.

"Телеграф" делится двумя классическими рецептами популярных охлаждающих безалкогольных  напитков, которые прекрасно утолят жажду.

Домашний безалкогольный Мохито

Ингредиенты:

  • Лайм
  • Лимон
  • Мята свежая
  • Вода питьевая или газированная
  • Сахар
  • Лед

Приготовление:

Лимон и лайм режем на дольки. Берем половину порции лимона, лайма. Взбиваем в блендере в однородную массу. Добавив сахар и листья мяты.

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Получившуюся основу лимонада перекладываем в кувшин, заливаем газированной или простой водой, добавляем оставшиеся целые дольки цитрусовых, листья мяты и лед.

Мохито напиток в стакане

Источник: pixabay.com

Коктейль "Секс на пляже"

Ингредиенты:

  • лед;
  • персиковый сок - 50 мл.;
  • апельсиновый фреш - 150 мл.;
  • сок лайма - 1/2 шт.;
  • мед - 2 ч.л.;

Приготовление:

В шейкер насыпать лед до половины, влить 50 мл персикового сока и 150 мл апельсинового фреша, добавить сок половины лайма и две чайных ложки меда.

Встряхнуть, перелить в бокал со льдом. Украсить цедрой, долькой апельсина и вишенкой.

Коктейль "Секс на пляже"

Источник: pexels.com

Ранее украинский кулинарный эксперт Лиза Глинская рассказала, чем еще можно охладиться жарким летом.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Напитки, Рецепты.
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