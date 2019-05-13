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Следственный комитет РФ опросил сотрудников аэропорта "Шереметьево"

Следственный комитет РФ опросил сотрудников аэропорта "Шереметьево"
16:38 Сегодня Телеграф Фото: www.gazeta.ru

В Следственном комитете РФ провели опрос сотрудников аэропорта "Шереметьево" и потерпевших в результате авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100.

О том, что в комитете произвели опрос сотрудников аэроузла, стало известно из заявления представителя СК России Светланы Петренко.

С целью получить больше информации о происшествии, было опрошено категорию тех, кто мог владеть ценными данными, позволяющими всесторонне изучить детали катастрофы. Также сотрудниками силовых структур изучается содержание бортовых самописцев. В различных службах "Аэрофлота" и аэропорта были извлечены документы, который могли бы касаться сути дела. Детали опросов тех, кто стал свидетелем происшествия, не раскрываются.

Ранее сообщалось, что опознание тел погибших завершено. Руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев подтвердил, что процедуры идентификации тел пассажиров завершены. "Все тела опознаны, идет оформление необходимых экспертных заключений", - добавил он.

В аэропорту РФ мужчина пытался провезти "мину"

По свидетельствам бортпроводницы Татьяны Касаткиной, в самолет попала молния, что и могло стать причиной пожара. Пилот "Аэрофлота" Денис Евдокимов, посадивший самолет, заявил, что скорость во время посадки была нормальной. "Подходили к земле мы плавно, не могу сказать, почему произошел удар об землю", - сказал он.

Как заявляли ранее в Следственном комитете, в результате авиакатастрофы погибло 41 человек, среди которых один ребенок и один член экипажа - бортпроводник Максим Моисеев. Он до последнего пытался открыть еще одну дверь, чтобы ускорить эвакуацию пассажиров.

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Авария, УДАР, Самолет, Жертвы, Молния, РФ, Аэрофлот, Катастрофа, Следственный комитет, Шереметьево, Пилот, СК, Сухой Джет 100.
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