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Камни преткновения в интеграции: о чем не смогли договориться Лукашенко и Путин

Камни преткновения в интеграции: о чем не смогли договориться Лукашенко и Путин
17:59 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Экономическая правда

Лукашенко и Путин разошлись во мнениях касаемо трех групп вопросов.

Финальные договорённости об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют три группы вопросов – о налогах, нефти и газе.

Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин после переговоров президентов двух стран, пишет "Радио Свобода".

В чём суть разногласий, Орешкин не сказал. Он также не сказал, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся вновь.

По словам российского министра, со времён последней встречи Лукашенко и Путина две недели назад на переговорах удалось достигнуть прогресса и согласовать вопросы в сферах сельского хозяйства, таможни, связи и других. Всего, по словам Орешкина, необходимо согласовать 31 "дорожную карту".

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Лукашенко перед встречей с Путиным заявил о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве Минска и Москвы, но напомнил и о проблемах. Сами лидеры после переговоров об их итогах не рассказали.

Содержание документов, которые собираются подписывать Путин и Лукашенко, в том числе и тех, которые уже согласованы, неизвестно.

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Сообщалось, что речь идёт об углублении сотрудничества в рамках Союзного государства. Белорусская оппозиция опасается, что речь может идти о подчинении Минска Москве вплоть до отказа Беларуси от суверенитета.

Как Путин, так и Лукашенко отрицают, что речь идёт об утрате Беларусью суверенитета. При этом стороны нередко обмениваются резкими заявлениями.

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На пресс-конференции в четверг Путин сказал, что Россия не готова дотировать экономику Беларуси в полном объеме, а условием льготной цены на газ должно быть создание наднациональных органов в сфере экономики.

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Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко.
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