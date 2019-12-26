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"Купите калькулятор и посчитайте": в Москве отреагировали на продление санкций против РФ

"Купите калькулятор и посчитайте": в Москве отреагировали на продление санкций против РФ
15:59 Сегодня Телеграф УНИАН

В РФ заявляют, что инструмент односторонних санкций не работает.

В МИД РФ предложили Европейскому Союзу "купить калькулятор" и посчитать потери от антироссийских санкций.

Ооб этом сегодня на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова.

"Мы разочарованы инерционной политикой ЕС в части продления секторальных ограничительных мер - санкций против нашей страны. Именно в таком ключе мы воспринимаем решение Совета ЕС от 19 декабря текущего года. Европейский Союз вновь упустил возможность пойти по пути оздоровления отношений со своим крупнейшим соседом на континенте", - заявила Захарова.

По ее словам, сегодня "стало очевидным", что инструментарий односторонних санкций не работает.

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"Их результатом стало не только ухудшение атмосферы отношений России и ЕС, которым исполнилось в этом году 30 лет, но и осложнение деятельности еэсовских экономических операторов на российском рынке", - подчеркнула Захарова.

Она убеждена, что потери Евросоюза от санкций уже исчисляются сотнями миллиардов евро.

"По-прежнему рассчитываем, что в ЕС есть здравомыслящие политики. Здравомыслие может заключаться в том, что они могут купить калькулятор и посчитать. Они также, наверное, способны задуматься над тем, чтобы привести линию на российском направлении в соответствие с долгосрочными интересами собственных стран и народов", - сказала Захарова.

Как сообщалось ранее, в 2014 году Евросоюз в связи с российской агрессией против Украины ввел в отношении РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики.

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В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого Евросоюз неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Последний раз санкции были продлены в июне 2019 года, срок их действия истекал 31 января 2020 года.

19 декабря 2019 года Евросоюз до 31 июля 2020 года продлил действие экономических санкций против России.

Напомним, Россия может расширить персональные санкции против американских конгрессменов и чиновников, причастных к разработке санкций за строительство газопровода "Северный поток-2".

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ЕС, Россия, Санкции, Европейский союз, Мария Захарова.
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