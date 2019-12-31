Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти без контракта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев договорились о поставках нефти в отсутствие нефтегазовых договоров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о конкретных поставках нефти в Белоруссию в условиях отсутствия нефтегазовых контрактов.

"Рабочие вопросы были обсуждены в продолжение переговоров с Владимиром Путиным, а также в связи с тем, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено. Итогом разговора стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Беларусь", - сообщила пресс-служба президента Белоруссии, которую цитирует госагентство БелТА.

Как сообщалось ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для "конфликта с РФ".

Напомним, Финальные договорённости об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют три группы вопросов – о налогах, нефти и газе.