В России за сутки выявили 163 случая заражения коронавирусом

Количество инфицированных COVID-19 в РФ стремительно выросло до 658 человек.

В России за сутки выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишут СМИ РФ и профильные каналы в Telegram.

23 марта было зарегистрировано 57 заболевших. Общее число достигло 658.

"В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек", — сказала Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Из 163 новых случаев 120 зарегистрировали в Москве и 6 в Подмосковье. Заразившиеся посещали страны, неблагополучные по коронавирусу в последние две недели.

За последние сутки из больниц выписали пятерых человек в Москве и по одному в Нижнем Новгороде и Калининграде. К тестированию приступают две крупные частные лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, у Украине по состоянию на 10:00 25 марта подтверждено 113 случав Covid-19, в том числе один в Волынской области, подтвержденный за минувшие сутки.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 25 марта превысило 423 тыс., из них более 290 тыс. — активные.