По меньшей мере 10 российских городов не будут проводить парад Победы 24 июня

От парадов 24 июня отказались в 10 российских городах.

Власть как минимум 10 крупных городов России решила не проводить 24 июня парад в честь 75-летия победы над нацизмом из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2. Так, в Курской области мероприятие было перенесено на 23 августа, заявил председатель областного комитета информации и печати Денис Михайлов в четверг, 11 июня.

Он объяснил это рекомендации главного санитарного врача, пишет DW.

Кроме того, от парадов 24 июня отказались в российских городах — Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском. Первыми о переносе мероприятий сообщили власти Белгородской и Орловской областей, а также Пермского края. Новые даты пока неизвестны. Власти этих регионов РФ допускают, что в Белгороде парад может состояться 12 июля, в Орле — 5 августа, а в Перми — 3 сентября.

Президент РФ Владимир Путин в конце мая распорядился провести парад Победы 24 июня, а акцию “Бессмертный полк” — 26 июля. Оба мероприятия должны были состояться 9 мая, но из-за распространения нового вируса были перенесены. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале июня призвала Россию при проведении массовых мероприятий следовать ее рекомендациям по сдерживанию пандемии.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружено более чем 7,4 млн человек в мире, а более 400 тыс. инфицированных умерли от последствий заболевания COVID-19. В России вирус обнаружен у 502 436 человек, 6 532 больных с COVID-19 умерли, 260 150 выздоровели.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 29 070 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 854 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.