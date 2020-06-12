Скачать
Пятница, 12.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Щерба: Вылететь в Австрию после 22 июня пока не получится
Щерба: Вылететь в Австрию после 22 июня пока не получится
Кравчук призвал не сравнивать Берегово с Донбассом
Кравчук призвал не сравнивать Берегово с Донбассом
Реал отверг предложение ПСЖ по Винисиусу
Реал отверг предложение ПСЖ по Винисиусу
SpaceX запустит очередную партию интернет-спутников Starlink
SpaceX запустит очередную партию интернет-спутников Starlink

По меньшей мере 10 российских городов не будут проводить парад Победы 24 июня

По меньшей мере 10 российских городов не будут проводить парад Победы 24 июня
04:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Обновлено: 06:00 Сегодня
От парадов 24 июня отказались в 10 российских городах.

Власть как минимум 10 крупных городов России решила не проводить 24 июня парад в честь 75-летия победы над нацизмом из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2. Так, в Курской области мероприятие было перенесено на 23 августа, заявил председатель областного комитета информации и печати Денис Михайлов в четверг, 11 июня.

Он объяснил это рекомендации главного санитарного врача, пишет DW.

Кроме того, от парадов 24 июня отказались в российских городах — Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском. Первыми о переносе мероприятий сообщили власти Белгородской и Орловской областей, а также Пермского края. Новые даты пока неизвестны. Власти этих регионов РФ допускают, что в Белгороде парад может состояться 12 июля, в Орле — 5 августа, а в Перми — 3 сентября.

Президент РФ Владимир Путин в конце мая распорядился провести парад Победы 24 июня, а акцию “Бессмертный полк” — 26 июля. Оба мероприятия должны были состояться 9 мая, но из-за распространения нового вируса были перенесены. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале июня призвала Россию при проведении массовых мероприятий следовать ее рекомендациям по сдерживанию пандемии.

Лукашенко собирается в Москву на парад Победы

Вирус SARS-CoV-2 обнаружено более чем 7,4 млн человек в мире, а более 400 тыс. инфицированных умерли от последствий заболевания COVID-19. В России вирус обнаружен у 502 436 человек, 6 532 больных с COVID-19 умерли, 260 150 выздоровели.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 29 070 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 854 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Парад.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский поблагодарил США за выделение военной помощи
02 Министры обороны Украины и Беларуси обговорили вопросы международной безопасности
03 Послы G7 ждут от Украины реформ в оборонной сфере
04 В Минздраве рассказали, влияет ли жара на COVID-19
05 Смертность в Украине: Госстат объяснился за отсутствие весенних данных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире уже более 7,5 млн человек болеют коронавирусом
В мире уже более 7,5 млн человек болеют коронавирусом
Байден считает, что Трампа ждет военный переворот
Байден считает, что Трампа ждет военный переворот
На Харьковщине мужчина погиб от удара током (Фото)
На Харьковщине мужчина погиб от удара током (Фото)
Забавные животные, с которыми скучать не придется
Забавные животные, с которыми скучать не придется
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь